Nông thôn mới Huyện Núi Thành có 29 thôn nông thôn mới kiểu mẫu (QNO) - Từ năm 2021 đến 2025, huyện Núi Thành có 33 thôn xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đến nay 14 thôn đã được UBND huyện quyết định công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Nông thôn mới ở huyện Núi Thành. Ảnh: Q.VIỆT

Đó là các thôn: Đức Phú (Tam Thạnh), Phú Trường (Tam Trà), Bà Bầu, Vĩnh An Nam, Bích Nam (Tam Xuân 2), Phú Quý 1 (Tam Mỹ Đông), Đông An (Tam Giang), Bích An (Tam Xuân 1), Xuân Tân (Tam Hòa), Định Phước (Tam Nghĩa), Tiên Xuân 2, Mỹ Sơn, Xuân Ngọc (Tam Anh Nam), Đức Bố 1 (Tam Anh Bắc).

UBND xã Tam Nghĩa đã lập hồ sơ minh chứng và đề nghị UBND huyện Núi Thành thẩm định, công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu với 2 thôn Tịch Tây, Hòa Mỹ. Trong tháng 12/2024, UBND huyện sẽ thẩm định, đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn đối với 2 thôn nêu trên.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Núi Thành có 16 thôn đã được ngành chức năng phê duyệt phương án đang triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu (1 thôn chưa phê duyệt phương án do UBND tỉnh chưa bố trí vốn). UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thiện thẩm định, đánh giá, xét công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2024 và trong năm 2025.

Tính chung đến nay, toàn huyện Núi Thành đã có 29 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.