Chính quyền - đoàn thể Huyện Tiên Phước dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua miền núi Quảng Nam năm 2024 (QNO) - Chiều nay 27/3, tại thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn), Cụm thi đua miền núi Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THÀNH CÔNG

Hội nghị do ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, Trưởng Cụm thi đua và ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đồng chủ trì, với sự tham dự của các thành viên trong cụm thi đua.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2024, các phong trào thi đua được phát động và triển khai có hiệu quả. Các huyện trong cụm đã duy trì ổn định kinh tế - xã hội, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh, giáo dục, y tế và quốc phòng - an ninh.

Một số thành tựu đáng chú ý bao gồm: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 54,9% (Bắc Trà My) đến 83% (Tiên Phước); thu ngân sách địa phương vượt dự toán: Nam Trà My đạt 127,04% và Phước Sơn 126,3%; công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu, như Nam Giang giảm 192,5% số hộ nghèo so với kế hoạch. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng đạt kết quả ấn tượng như Nam Giang xây mới 787 nhà và Bắc Trà My 754 nhà.

Phong trào thi đua được các địa phương miền núi Quảng Nam triển khai hiệu quả, góp phần duy trì ổn định kinh tế - xã hội. Ảnh minh họa

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, trong đó Bắc Trà My dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính toàn cụm. Diện tích trồng rừng mới vượt kế hoạch tại nhiều địa phương như Nam Giang (166,08%) và Tây Giang (136%). Chương trình xây dựng nông thôn mới ghi nhận Phước Sơn và Nam Giang mỗi huyện có 2 xã đạt chuẩn. An ninh trật tự và quốc phòng được đảm bảo...

Bên cạnh những ưu điểm, hội nghị cũng chỉ ra hạn chế như phong trào thi đua chưa đồng đều và một số chỉ tiêu chưa đạt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Hội nghị đã thảo luận về các bài học kinh nghiệm, nhìn nhận lại nỗ lực chặng đường đã qua, những bài học có thể kế thừa để chuẩn bị cho một chặng đường phát triển mới của miền núi, trước những thay đổi lớn từ chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy thời gian tới.

Hội nghị đã bình xét, chấm điểm, thống nhất huyện Tiên Phước dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn Cụm thi đua miền núi Quảng Nam năm 2024.