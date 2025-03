Bạn cần biết In túi giấy đựng hoa quả – Giải pháp bao bì thân thiện môi trường (PR) - Bạn đang tìm dịch vụ in túi giấy đựng hoa quả đẹp, chất lượng cao, giá tốt? In hoa long là địa chỉ chuyên thiết kế và in ấn túi giấy dành cho cửa hàng trái cây, siêu thị, chợ và các doanh nghiệp kinh doanh hoa quả. Túi giấy không chỉ giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và nâng cao giá trị thương hiệu. Với chất liệu bền đẹp, thân thiện với môi trường cùng công nghệ in sắc nét, chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm ấn tượng và phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy liên hệ 0903.400.469 để nhận ưu đãi dành riêng cho bạn ngay!

Hãng In Hoa Long

Những ưu điểm của túi giấy đựng hoa quả?

Ngày nay, nhu cầu sử dụng túi giấy để đựng hoa quả ngày càng tăng do xu hướng tiêu dùng xanh và các quy định về bảo vệ môi trường. In túi giấy đựng hoa quả không chỉ giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn mà còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu.

So với túi nilon truyền thống, túi giấy có nhiều ưu điểm vượt trội:

-Thân thiện môi trường: túi giấy dễ dàng phân hủy, không gây ô nhiễm.

-Thẩm mỹ cao: tạo cảm giác sang trọng, chuyên nghiệp.

-An toàn cho thực phẩm: không chứa các hóa chất gây độc hại.

-Dễ dàng in ấn thương hiệu: hỗ trợ quảng bá hiệu quả.

Các mẫu túi đựng hoa quả phổ biến

Tại các cửa hàng trái cây, siêu thị, chợ và hệ thống bán lẻ, in túi giấy đựng hoa quả có nhiều mẫu mã khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.

Mẫu in túi đựng hoa quả đẹp tại Hoa Long

Túi giấy kraft đựng hoa quả

-Màu nâu tự nhiên, tạo phong cách gần gũi, thân thiện.

-Được làm từ giấy tái chế, an toàn với thực phẩm.

-Độ bền cao, chịu được trọng lượng tốt.

-Thích hợp với cửa hàng hoa quả sạch, organic.

Túi giấy couche in màu đẹp

-Bề mặt bóng mịn, dễ in ấn hình ảnh bắt mắt.

-Phù hợp với thương hiệu muốn tạo dấu ấn chuyên nghiệp.

-Có thể cán màng để chống thấm nước, bảo vệ tốt hơn.

Túi giấy hoa quả có quai xách

-Giúp khách hàng cầm nắm dễ dàng và thuận tiện khi mua sắm.

-Độ bền cao, không bị rách khi đựng nhiều trái cây.

-Thường dùng trong các cửa hàng trái cây nhập khẩu, siêu thị.

Túi giấy đục lỗ hoặc gấp gọn

-Thiết kế tinh tế, đơn giản, tiết kiệm tối đa chi phí.

-Thích hợp cho chợ, cửa hàng bán lẻ.

-Dễ dàng xếp gọn khi chưa sử dụng.

Túi giấy đựng hoa quả đẹp, chất lượng

Quy cách in túi giấy đựng hoa quả

Khi đặt in túi giấy đựng hoa quả, khách hàng có thể tùy chỉnh theo nhiều tiêu chí khác nhau để phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Chất liệu giấy

-Giấy kraft (120gsm – 250gsm) → thân thiện với môi trường, giá thành rẻ.

-Giấy couche (150gsm – 250gsm) → bề mặt trắng bóng, in hình ảnh sắc nét.

-Giấy duplex (200gsm – 350gsm) → dày dặn, chịu lực tốt.

-Giấy ivory (180gsm – 300gsm) → chất lượng cao, bề mặt nhẵn mịn.

Kích thước thông dụng

-15x20x8 cm → đựng hoa quả nhỏ như dâu tây, nho, cherry.

-20x30x10 cm → dành cho cam, táo, xoài, lê.

-25x35x12 cm → phù hợp cho cửa hàng trái cây nhập khẩu, giỏ quà.

-30x40x15 cm → đựng số lượng lớn, dùng cho siêu thị, đại lý.

Công nghệ in ấn

-In offset – đảm bảo màu sắc chuẩn, đẹp, in số lượng lớn giá rẻ.

-In kỹ thuật số – phù hợp với đơn hàng ít, thời gian nhanh.

-In flexo – in đơn giản, chi phí thấp, phù hợp với túi kraft.

Gia công sau in

- Cán màng bóng/mờ → giúp chống nước, bền hơn.

- Ép kim, dập nổi logo → tăng tính nhận diện thương hiệu.

- Cắt quai, khoét lỗ → tiện lợi hơn khi sử dụng.

Lợi ích khi in túi giấy đựng hoa quả cho doanh nghiệp

Nâng tầm thương hiệu

-Túi giấy in logo, thông tin doanh nghiệp giúp khách hàng nhớ đến thương hiệu lâu hơn.

-Thể hiện sự chuyên nghiệp của thương hiệu, giúp thu hút khách hàng.

Bảo vệ sản phẩm tốt hơn

-Giấy có độ dày phù hợp giúp hoa quả không bị dập nát khi vận chuyển.

-Một số loại túi có lớp phủ chống ẩm giúp bảo quản tốt hơn.

Góp phần bảo vệ môi trường

-Túi giấy dễ phân hủy hơn túi nilon, giảm thiểu rác thải nhựa.

-Đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh, thân thiện với khách hàng.

Tiết kiệm chi phí dài hạn

-In số lượng lớn giúp tiết kiệm chi phí hơn so với túi nilon có in thương hiệu.

-Nhiều chính sách ưu đãi khi khách hàng đặt in túi số lượng lớn.

Đặt in túi giấy đựng hoa quả ở đâu uy tín?

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ in túi giấy đựng hoa quả, in túi shop quần áo chất lượng, giá tốt, hãy liên hệ ngay với xưởng In Hoa Long. Chúng tôi cam kết:

-Sản xuất nhanh, cam kết giao đúng thời gian đã hẹn.

-Thiết kế miễn phí cho đơn hàng lớn.

-Chất liệu giấy in đảm bảo an toàn, thân thiện môi trường.

