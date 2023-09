Băn khoăn nguồn cát để "giải cứu" sạt lở biển Hội An

QUỐC TUẤN | 11/09/2023 - 08:00

Hiểu biết thấu đáo về hệ thống ven biển là điều kiện tiên quyết để giải quyết triệt để thực trạng xói lở bờ biển Hội An. Liệu rằng giải pháp tổng thể từ dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) hỗ trợ sẽ là lời giải đáp căn cơ cho câu chuyện này?