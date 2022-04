(QNO) - Sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”, Hội An 2022 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 22 và 23/4/2022 tại Vườn tượng An Hội, thành phố Hội An với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, hứa hẹn mang lại những màu sắc mới cho mùa lễ hội năm nay.