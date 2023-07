(QNO) - "Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 19, diễn ra từ ngày 4 - 6/8 tại TP.Hội An là sự kiện tiếp nối, đánh dấu mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Hội An và Nhật Bản, cũng như kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1873 - 2023).