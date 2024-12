Bạn cần biết IT Nam Việt chuyên phân phối tem nhãn RFID HCM chất lượng cao, giá tốt nhất (PR) - Hiện nay, RFID đã và đang được ứng dụng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, từ quản lý kho, quản trị chuỗi cung ứng đến tự động hóa quy trình sản xuất,... Tem nhãn RFID là một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống RFID. Tại TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, IT Nam Việt tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp RFID đáng tin cậy, chất lượng cao và giá tốt nhất thị trường.

Tem nhãn RFID là gì? Cấu tạo thẻ RFID

Tem nhãn RFID là loại tem nhãn thông minh được tích hợp một chip RFID và một ăng-ten, cho phép lưu trữ và truyền tải thông tin về sản phẩm, hàng hóa, hay đối tượng mà nó được gắn lên, giúp nhận diện tự động và theo dõi đối tượng theo thời gian thực.

Một tem nhãn RFID bao gồm các thành phần chính sau:

- Chip RFID: Chip RFID còn được biết đến với các tên gọi khác như IC, mạch điện tử RFID, vi mạch RFID, đây được xem là “bộ não” của một thẻ RFID, chứa thông tin đối tượng được gắn thẻ.

- Ăng-ten thẻ RFID: Đây là bộ phận thực hiện nhiệm vụ nhận tín hiệu từ đầu đọc thẻ RFID, truyền và phản xạ lại tín hiệu đã nhận. Ăng-ten thẻ RFID có thể có hình dạng cuộn xoắn ốc, một lưỡng cực đơn, lưỡng cực kép hoặc một lưỡng cực gấp khúc. Ăng-ten RFID tags thường được làm bằng các dải kim loại mỏng từ chất liệu đồng, nhôm hoặc bạc.

- Chất nền: Chất nền thực hiện nhiệm vụ giữ tất cả các thành phần trên thẻ lại với nhau. Chất nền thường được làm từ vật liệu dẻo, phổ biến nhất là nhựa mỏng.

- Lớp vỏ ngoài: Là lớp phủ bảo vệ tem nhãn khỏi tác động môi trường, có thể được in ấn thông tin, mã vạch,... Lớp này thường được thiết kế và sản xuất dưới dạng INLAYS, LABEL, TAG.

Phân loại tem nhãn RFID phổ biến

Theo đó, dựa vào các tiêu chí khác nhau, người ta chia tem nhãn RFID thành nhiều loại tương ứng, cụ thể như sau:

Phân loại tem nhãn RFID dựa theo nguồn năng lượng

Bao gồm:

- Thẻ RFID thụ động (passive): phản hồi tín hiệu RF từ đầu đọc bằng cách sử dụng năng lượng từ sóng RF của đầu đọc. Thẻ KHÔNG TỰ phát tín hiệu RF.

- Thẻ RFID chủ động (Active): Tự phát tín hiệu RF và có phạm vi đọc lớn.

- Thẻ RFID bán chủ động (Semi-passive): Sử dụng năng lượng từ pin để cung cấp năng lượng cho bảng vi mạch.

Phân loại tem nhãn RFID theo tần số hoạt động

Bao gồm:

- Thẻ RFID tần số thấp (LF – Low Frequency): Từ 30KHz – 300KHz, thường hoạt động ở mức sóng 125KHz, phạm vi đọc khoảng 10cm.

- Thẻ RFID tần số cao (HF – High Frequency): Từ 3MHz – 30MHz, thường hoạt động ở mức sóng 13.56MHz, phạm vi đọc từ 10 - 100cm.

- Thẻ RFID tần số cực cao (UHF – Ultra High Frequency): Từ 300MHz – 3GHz, thường hoạt động trong khoảng 860 – 960MHz (phải đáp ứng tiêu chuẩn UHF Gen 2), phạm vi đọc đạt đến 12m.

Ưu điểm nổi bật của tem nhãn RFID

Thẻ RFID sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dùng.

Khác với mã vạch, thẻ RFID có thể được đọc ở khoảng cách từ xa mà không cần thiết kế đường ngắm, giúp tiết kiệm thời gian, tăng tốc độ xử lý công việc. Bên cạnh đó, thẻ RFID có khả năng lưu trữ lượng thông tin lớn, đáp ứng nhu cầu quản lý phức tạp của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chưa hết, các tín hiệu của thẻ RFID có thể xuyên qua được nhiều môi trường khác nhau, kể cả bê tông, sương mù, tuyết,... Dữ liệu trên tem nhãn RFID được mã hóa nên có tính bảo mật cao, giúp ngăn chặn việc sao chép hoặc truy cập thẻ trái phép.

Đặc biệt, đầu đọc thẻ RFID có thể đọc nhiều thẻ RFID cùng lúc, giúp công tác quản lý kho, quản lý tài sản,... của các doanh nghiệp trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra, thẻ RFID có thể được ghi và xóa dữ liệu nhiều lần, cho phép người dùng tái sử dụng thẻ trong các ứng dụng khác nhau, giúp tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Giá tem nhãn RFID mới nhất

Giá tem nhãn RFID tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm: loại thẻ RFID, chất liệu nhãn RFID, số lượng thẻ, tính năng đi kèm, nhà cung cấp,... Thực tế, chi phí triển khai hệ thống RFID không chỉ giới hạn ở thẻ RFID mà còn bao gồm các yếu tố đầu đọc thẻ RFID, ăng-ten, phần mềm,...

IT Nam Việt cam kết mang đến cho khách hàng thẻ RFID chất lượng cao với giá tốt nhất thị trường. Bên cạnh đó, IT Nam Việt còn nhận gia công tem RFID với kích thước, ăng-ten và loại chip RFID theo yêu cầu.

IT Nam Việt - Nhà cung cấp tem nhãn RFID HCM uy tín

IT Nam Việt là nhà cung cấp tem nhãn RFID đáng tin cậy tại TPHCM và toàn quốc, cam kết 100% chính hãng, giá siêu mềm.

IT Nam Việt cung cấp đa dạng các loại tem nhãn RFID, bao gồm thẻ RFID thụ động, thẻ chủ động, thẻ bán chủ động, thẻ RFID tần số thấp, thẻ tần số cao, thẻ RFID tần số siêu cao,... đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp.

Thẻ RFID tại IT Nam Việt được cam kết chính hãng, đạt hiệu suất hoạt động ổn định, độ bền cao, được ứng dụng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực. Đến với IT Nam Việt, quý khách hàng sẽ được tư vấn giải pháp RFID phù hợp, tư vấn khách hàng lựa chọn tem nhãn RFID theo nhu cầu sử dụng và ngân sách đầu tư hệ thống. Đội ngũ kỹ thuật viên của IT Nam Việt sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7, tận tâm, chu đáo.

IT Nam Việt cố gắng nỗ lực không ngừng, đã và đang khẳng định vị thế là nhà cung cấp tem nhãn RFID hàng đầu trong và ngoài nước. Nếu cần tư vấn công nghệ RFID, bạn vui lòng liên hệ đến IT Nam Việt qua Hotline 0962.888.179 nhé!