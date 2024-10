Kinh tế Khắc phục khó khăn để đảm bảo an toàn tín dụng chính sách (QNO) - Sáng nay 10/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho biết, tổng nguồn vốn đến ngày 30/9 xấp xỉ 8 nghìn tỷ đồng (tăng gần 543 tỷ đồng so với đầu năm). Trong đó, nguồn vốn trung ương gần 6 nghìn tỷ đồng (chiếm 74,5% tổng nguồn vốn); nguồn vốn huy động qua tổ chức, cá nhân và qua tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) hơn 1,2 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 173 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 15,7%/tổng nguồn vốn); vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương hơn 776 tỷ đồng (tăng 147 tỷ đồng so đầu năm, chiếm 9,8%/tổng nguồn vốn).

Trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đã tập trung cho vay để tăng trưởng dư nợ, doanh số cho vay đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng với 40.052 lượt hộ nghèo, cận nghèo, chính sách được vay vốn. Doanh số thu nợ trong 9 tháng qua đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 74,6% doanh số cho vay). Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 8 nghìn tỷ đồng (tăng gần 530 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 7,2%, hoàn thành 98% kế hoạch) với 141.694 khách hàng còn dư nợ.

Tín dụng chính sách giúp người dân huyện Nam Trà My trồng sâm phát triển kinh tế. Ảnh: Q.VIỆT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam, đồng thời lưu ý những hạn chế trong hoạt động tín dụng chính sách thời gian qua. Cụ thể, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh có 44 xã giảm dư nợ so với đầu năm, nhiều nhất là thị xã Điện Bàn (11 xã), Tam Kỳ (5 xã), Duy Xuyên (6 xã), Nông Sơn (6 xã). Có 7 đơn vị có nợ quá hạn tăng so với đầu năm gồm Nam Trà My, Điện Bàn, Bắc Trà My, Núi Thành, Tam Kỳ, Tiên Phước và Nông Sơn.

Toàn tỉnh có đến 102 khách hàng bỏ đi khỏi nơi cư trú với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Hiện đã có thông tin địa chỉ cụ thể của 13 khách hàng với số tiền 437 triệu đồng và không có thông tin 89 khách hàng với số tiền gần 3,3 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Theo đó, triển khai hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao bổ sung năm 2024 và hoàn thành giải ngân chương trình tín dụng học sinh, sinh viên năm học 2024-2025 trước ngày 30/11/2024.

Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cần chủ động thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng 3 tháng cuối năm; thực hiện tốt huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi nơi cư trú.

“Ban đại diện HĐQT các cấp chú trọng kiểm tra, giám sát theo định kỳ để tăng cường chỉ đạo, khắc phục khó khăn, tồn tại, nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn tín dụng chính sách trên địa bàn. Phấn đấu đến ngày 31/10, Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.