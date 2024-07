Du lịch Khách quốc tế đến Đà Nẵng 6 tháng đầu năm tăng hơn 40% ‏ ‏(QNO) - ‏Tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ 6 tháng đầu năm của TP.Đà Nẵng ước đạt 5,1 triệu lượt, tăng 25,6% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 2 triệu lượt, tăng 40,3%; khách trong nước đạt 3,1 triệu lượt, tăng gần 18%.‏

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 thu hút mạnh khách du lịch đến Đà Nẵng. Ảnh: N.T.B



‏Số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm tính chung 6 tháng là 1,38 ngày/lượt; trong đó khách quốc tế 1,45 ngày/lượt, khách trong nước 1,31 ngày/lượt.‏

‏Tổng số khách du lịch do cơ sở lữ hành phục vụ 6 tháng ước đạt 636 nghìn lượt, tăng gần 4,5% so cùng kỳ 2023; trong đó khách quốc tế đạt 222 nghìn lượt, tăng hơn 37% và khách trong nước đạt 383 nghìn lượt, giảm 9,3%. Khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt 31 nghìn lượt, tăng gần 25% so cùng kỳ năm 2023.‏

‏Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm đạt 66.843 tỷ đồng, tăng gần 14% so cùng kỳ 2023 (tăng 10,7% sau khi trừ trượt giá).

Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 12.932 tỷ đồng, tăng 22,2%; doanh thu dịch vụ lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 3.412 tỷ đồng, tăng hơn 59% (trong đó doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 46%).‏