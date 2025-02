Quốc phòng Khai giảng khóa huấn luyện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025 (QNO) - Ngày 20/2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) tại Trung tâm Huấn luyện số 3, huyện Thăng Bình.

Các tân binh tại buổi khai giảng. Ảnh: THIÊN DUY

Buổi lễ do Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh CSCĐ chủ trì, với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn và đại diện Công an các địa phương.

Năm 2025, Bộ Tư lệnh CSCĐ được Bộ Công an giao tổ chức tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 17.187 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND). Riêng Trung tâm Huấn luyện 3 tiếp nhận 1.577 tân binh, trong đó có 491 chiến sĩ tuyển chọn theo chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh CSCĐ và 1.086 chiến sĩ tuyển chọn theo chỉ tiêu của Công an 5 địa phương: Quảng Trị, TP. Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an và ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng quà cho các tân binh. Ảnh: THIÊN DUY

Đây là những công dân được tuyển chọn kỹ càng, đảm bảo tiêu chuẩn về ngoại hình, sức khỏe và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trình độ học vấn, chính trị theo quy định để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Năm nay có 20% chiến sĩ có trình độ Đại học, tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 95%.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh CSCĐ yêu cầu Trung tâm Huấn luyện 3 làm tốt công tác quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng đến toàn thể cán bộ làm công tác huấn luyện, quản lý và 1.577 chiến sĩ mới; tổ chức huấn luyện đầy đủ nội dung, thời gian theo chương trình, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần của chiến sĩ.

Các đại biểu trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây sau lễ khai giảng. Ảnh: THIÊN DUY

Thiếu tướng Lê Văn Hà đề nghị đơn vị đổi mới phương pháp huấn luyện, lấy thực hành làm trọng tâm, đảm bảo chiến sĩ rèn luyện tính cơ động, khả năng xử lý tình huống thực tế. Đồng thời, chú trọng công tác hậu cần, chăm lo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và sức khỏe; thường xuyên nắm bắt tình hình chiến sĩ mới, kịp thời động viên và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với các chiến sĩ mới, phải xác định rõ lập trường tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, có ý thức rèn luyện và phấn đấu hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi về đơn vị công tác.

Chương trình huấn luyện kéo dài 3 tháng, bao gồm các nội dung: điều lệnh, võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu, bắn súng, bơi lội và giáo dục chính trị, pháp luật.

Dịp này, Bộ Tư lệnh CSCĐ và TTHL3 phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ và tân binh.