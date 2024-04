Thể thao Khai mạc giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống cảnh sát cơ động (QNO) - Từ ngày 2 đến 4/4, 6 đội bóng sẽ tranh tài trong giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động.

Giải đấu có sự tham gia của 6 đội bóng trong và ngoài lực lượng CAND. Ảnh: ĐĂNG VINH

Giải đấu được khai mạc vào sáng 2/4, với sự tham gia của 6 đội bóng đến từ các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND. Ngoài chủ nhà Phòng Cảnh sát cơ động Công an Quảng Nam, còn có các đội bóng của Công an TP.Tam Kỳ, Công an huyện Phú Ninh, Khối thi đua an ninh nhân dân, Trại Tạm giam Công an tỉnh, UBND phường Hòa Thuận. Giải đấu được chia thành 2 bảng, thi đấu chung kết và trao giải vào ngày 4/4.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, là dịp để cán bộ chiến sĩ các đơn vị tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, nâng cao sức khỏe, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Các vận động viên tham gia giải với tinh thần giao lưu thân thiện, đoàn kết. Ảnh: ĐĂNG VINH

Qua giải đấu, các đơn vị lựa chọn những hạt nhân có tố chất, năng khiếu nổi trội để thành lập đội bóng tham giải đấu tại hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ X năm 2024” do Giám đốc Công an tỉnh tổ chức vào dịp tháng 5 sắp tới.