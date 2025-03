Văn hóa - Văn nghệ Khai mạc không gian sáng tạo nghệ thuật “Đà Nẵng trong tôi” (QNO) - Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP.Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm Ngày giải phóng TP.Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025), chiều tối 27/3, tại Công viên biển Đông (quận Sơn Trà), Không gian sáng tạo nghệ thuật “Đà Nẵng trong tôi” chính thức khai mạc.

Khai mạc Không gian sáng tạo nghệ thuật "Đà Nẵng trong tôi" tối 27/3. Ảnh: KHÁNH LINH

Với không gian nghệ thuật đa dạng, sự kiện mang đến cơ hội cho người dân và du khách những trải nghiệm về một Đà Nẵng vừa quen thuộc vừa mới lạ. Nơi người tham gia được chia sẻ kỷ niệm, câu chuyện bản thân từng gắn bó cùng thành phố qua hình thức giấy note tại Góc kỷ niệm “Đà Nẵng trong tôi”. Những ký ức, cảm xúc cá nhân này sẽ được lưu lại trên những mảnh giấy đầy sắc màu, tạo nên một góc check-in sinh động.

Hành trình 50 năm hội nhập và phát triển của Đà Nẵng cũng được các họa sĩ phát họa trong 50 mảnh ghép. Dưới góc nhìn hội họa, Đà Nẵng thay đổi chân thực qua từng năm tháng để rồi gắn kết lại thành một bức tranh toàn cảnh “Đà Nẵng – khát vọng vươn khơi” tại không gian tranh ghép.

Ngoài ra, còn có không gian nghệ thuật đường phố, nơi các nghệ sĩ trực tiếp thể hiện tình cảm của mình với Đà Nẵng thông qua các nét vẽ phóng khoáng, hiện đại và độc đáo. Cạnh đó, còn có không gian dành cho thiếu nhi với trải nghiệm vẽ tranh cát xuyên sáng trên các mô hình sinh vật biển cùng hoạt động làm gốm dân gian…

Khách tham quan cũng được trải nghiệm hình thức nghệ thuật sắp đặt lấy cảm hứng từ những sợi len màu sắc và hoạt động gấp hạc, máy bay, tàu thuyền… tạo thành những mô hình sáng tạo lung linh dưới ánh nắng. Đây được xem là không gian check-in độc đáo do họa sĩ Trần Chí Thành thực hiện.

Không gian sáng tạo nghệ thuật với nhiều hoạt động sẽ kéo dài đến ngày 31/3/2025. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại sự kiện, còn có các hoạt động triển lãm, trải nghiệm, tương tác đến từ các đơn vị, trường, trung tâm trên địa bàn thành phố như: Trường Đại học Kiến Trúc hướng dẫn vẽ tranh ký họa và trưng bày; Trường Đại học Đông Á in tranh khắc gỗ dân gian trên giấy và trên túi canvas; Trường Mầm non Vườn ươm trí tuệ tổ chức game cho khách tham gia (vòng quay may mắn và ghép lego tranh về Đà Nẵng); Bình Minh gốm Việt: hoạt động làm gốm và ghép tranh mảnh sứ mossaic; lớp vẽ Nhà của Bông trưng bày tranh thiếu nhi và làm đồ handmade (quạt thủy ấn); lớp vẽ Passion hướng dẫn vẽ và trưng bày tranh; vẽ trên gỗ ứng dụng làm trang trí tiểu cảnh, miếng lót ly, móc khoá…

Không gian sáng tạo nghệ thuật sẽ diễn ra đến hết ngày 31/3/2025.