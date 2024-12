Nhà nước và cử tri Khai mạc Kỳ họp thứ 28, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X): Nhận diện hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 9,5-10% (QNO) - Sáng nay 4/12, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) khai mạc Kỳ họp thứ 28 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng, cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 28. Ảnh: Q.Đ

Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội; Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 9,5-10%

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng nêu rõ: Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026.

Trong bối cảnh cả nước và tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của Quảng Nam tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 28. Ảnh: Q.Đ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 3/12/2024, qua thẩm tra có 14/17 chỉ tiêu ước đạt và vượt nghị quyết HĐND tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) chưa đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Phát triển sản xuất gắn với liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị còn hạn chế, giảm nghèo chưa thực sự bền vững…

Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc, triển khai, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XXII, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế với nhiều nội dung hết sức quan trọng, nhiều vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện, nhiều giải pháp mang tính đột phá đã và đang được Trung ương, các địa phương trên cả nước quyết tâm triển khai thực hiện.

[VIDEO] - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 28:

Ngày 3/12 vừa qua, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 (khóa XXII) cũng đã diễn ra thành công, đề ra nhiều chỉ tiêu lớn, định hướng quan trọng và giải pháp để tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; phấn đấu đạt mức tăng trưởng 9,5-10%.

“Trong bối cảnh đặc biệt đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh có ý nghĩa quan trọng với nhiều nội dung, nghị quyết phải xem xét, thông qua. Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, đề nghị quý vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, thể hiện rõ quan điểm về từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh có những quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân” - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu.

Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá: Kinh tế phục hồi tích cực và tăng trưởng so với năm 2023. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2024 ước tính tăng 7,1% (năm 2023 âm 8,4%). Quy mô nền kinh tế ước đạt 129 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2023. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14% so với năm 2023.

Khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,8%; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, khởi sắc, thu hút nhiều lượt khách quốc tế. Ước thu ngân sách nhà nước 26 nghìn tỷ đồng, đạt 110,2% dự toán; cơ cấu nguồn thu có sự chuyển biến. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư; tỉnh đã có nhiều sự quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 28. Ảnh: Q.Đ