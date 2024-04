An ninh trật tự Khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh (Phú Ninh): Đối tượng thay đổi thời điểm hoạt động (QNO) – Ngày 26/4, 3 tổ công tác của lực lượng chức năng huyện Phú Ninh tiến hành truy quét các điểm nóng khai thác, chế biến vàng trái phép tại xã Tam Lãnh.

Lực lượng chức năng huyện Phú Ninh phát hiện phương tiện khai thác vàng trái phép tại hiện trường. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Một tổ công tác của Công an huyện Phú Ninh và 2 tổ hỗn hợp do Phòng TN-MT huyện Phú Ninh và Công an huyện Phú Ninh thành lập đã truy quét tại các "điểm nóng" khai thác, chế biến vàng trái phép tại xã Tam Lãnh, gồm: Thác Trắng, Đồi Sim, Sũng Mùn, Hố Ba Liên.

Vôi bột được tập kết để phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 10 điểm khai thác vàng trái phép, phá hủy nhiều công cụ máy nổ, ống nước, lán trại… phục vụ khai thác vàng trái phép. Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng huyện Phú Ninh cũng kết hợp mời các đối tượng viết cam kết chấp hành tốt quy định của pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Hiện trường khai thác vàng trái phép. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Một cán bộ Phòng TN-MT huyện Phú Ninh cho hay, tình trạng khai thác vàng tại Tam Lãnh vẫn diễn biến phức tạp, đối tượng chuyển phương thức hoạt động khai thác vàng vào ban đêm, ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ; phân tán ở nhiều điểm nhỏ lẻ, đường núi xa khó đi lại và sử dụng phương tiện thô sơ để tăng tính cơ động ứng phó các đợt tuần tra, truy quét của lực lượng chức năng. Trong khi đó, các chốt kiểm soát do UBND huyện thành lập phát huy hiệu quả hoạt động không cao.

Lực lượng truy quét vô hiệu vật dụng phục vụ khai thác vàng trái phép. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Theo báo cáo của UBND xã Tam Lãnh, từ tháng 4/2024 đến nay, tình hình khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng không phép trên địa bàn xã diễn biến phức tạp trở lại. Lợi dụng giá vàng tăng cao, đột biến, các đối tượng bất chấp sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý của các cơ quan chức năng để vào các khu vực như: Thác Trắng, Đồi Sim, Sũng Mùn, Phú Thạnh và một số khu vực khác thuộc thôn Bồng Miêu; Hố Ba Liên, Truông Tối, Vực Bộng và khu vực thuộc thôn Đàn Thượng để khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại vàng không phép.

Trong đó, một số khu vực có dấu hiệu sử dụng xe cơ giới để hoạt động khai thác vào ban đêm, trong khi đó lực lượng của địa phương mỏng nên khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý.

Phương tiện khai thác vàng trái phép bị phá hủy trong đợt truy quét. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Về xử lý vi phạm, UBND xã Tam Lãnh cho biết, Công an huyện Phú Ninh và UBND xã đã chỉ đạo Công an xã và các lực lượng khác có liên quan tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét, phát hiện và tiêu hủy, làm mất tác dụng nhiều phương tiện, vật dụng có liên quan, đồng thời lập hồ sơ, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Khai thác khoáng sản là vàng mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp khai thác có khối lượng khoáng sản nguyên khai dưới 100 tấn” đối với 2 trường hợp với số tiền 120 triệu đồng.

Từ tháng 2/2024, UBND xã Tam Lãnh đã phát hiện, lập hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với 9 trường hợp và đang lập hồ sơ xử lý các trường hợp còn lại…

Một lán trại bị phá trọng đợt truy quét. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Ngày 22/4/2024, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh giao Công an huyện thường xuyên theo dõi, bố trí lực lượng kiểm tra, truy quét các điểm nóng khai thác, chế biến vàng trái phép tại xã Tam Lãnh. Đặc biệt thường xuyên nắm bắt chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng là người đứng đầu tổ chức việc khai thác vàng trái phép. Chấp hành nghiêm túc các công văn của UBND huyện về chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác vàng tại địa bàn xã Tam Lãnh. Phát huy có hiệu quả 3 chốt kiểm soát trên địa bàn xã.

Một vị trí khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh được lực lượng truy quét ghi lại. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, cũng giao UBND xã Tam Lãnh xây dựng kế hoạch và chủ động bố trí lực lượng Công an xã kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác, chế biến vàng trái phép tại địa phương theo phân cấp. Phối hợp với Công an huyện trong các đợt kiểm tra, truy quét và bố trí lực lượng theo dõi, kiểm tra sau khi truy quét, nếu phát hiện tái phạm kịp thời xử lý hoặc báo cáo về UBND huyện chỉ đạo đợt kiểm tra, truy quét tiếp theo.

UBND xã Tam Lãnh chủ trì, lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với các hành vi đào xới, khai thác vàng trên đất lâm nghiệp làm biến dạng địa hình, suy giảm chất lượng.

(VIDEO] - Hiện trường khai thác vàng trái phép do lực lượng chức năng ghi lại trong đợt truy quét ngày 26/4: