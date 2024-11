Bạn cần biết Khám phá tivi Samsung dành riêng cho bạn: Công nghệ đỉnh cao và trải nghiệm sống động Một trong những yếu tố đầu tiên làm nên sự khác biệt của tivi Samsung chính là chất lượng hình ảnh. Samsung đã phát triển và tích hợp các công nghệ tiên tiến để đảm bảo mọi hình ảnh đều sống động, rõ nét và chân thực nhất.

Chất lượng hình ảnh đỉnh cao

Công nghệ Neo QLED và QLED

Công nghệ Neo QLED và QLED của Samsung là một bước tiến lớn trong công nghệ hiển thị. QLED sử dụng đèn nền Quantum Dot, mang lại màu sắc chính xác và độ sáng vượt trội. Trong khi đó, Neo QLED nâng cấp công nghệ này với đèn Quantum Mini LED, giúp tối ưu độ tương phản và giảm hiện tượng hở sáng. Độ sâu màu và chi tiết của tivi Neo QLED giúp người xem có cảm giác như đang hòa mình vào không gian thực tế.

Độ phân giải 8K và 4K

Samsung cũng tiên phong trong công nghệ độ phân giải 8K và 4K, đem đến những hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ nhất. Độ phân giải cao gấp bốn lần 4K và mười sáu lần Full HD, giúp người xem trải nghiệm những cảnh quay chi tiết và sống động hơn bao giờ hết.

Công nghệ Quantum HDR và HDR10+

Samsung đã tích hợp công nghệ Quantum HDR và HDR10+ vào các sản phẩm của mình, giúp tăng cường độ tương phản và độ sáng của từng khung hình. Điều này không chỉ làm cho hình ảnh trở nên sống động mà còn giữ nguyên được độ chân thực ngay cả trong những khung cảnh tối nhất.

Tần số quét và công nghệ chuyển động mượt mà

Để đảm bảo mọi chuyển động trên màn hình đều mượt mà, đặc biệt là trong các cảnh hành động nhanh, Samsung đã trang bị tần số quét cao cùng các công nghệ hỗ trợ chuyển động tiên tiến.

Motion Xcelerator Turbo+

Với Motion Xcelerator Turbo+, các mẫu tivi Samsung có thể hiển thị chuyển động nhanh một cách mượt mà và rõ ràng. Công nghệ này đặc biệt hữu ích khi xem các bộ phim hành động hay khi chơi game, giúp mọi chi tiết được giữ nguyên mà không xảy ra hiện tượng nhòe hình.

Tần số quét lên đến 120Hz

Các mẫu tivi cao cấp của Samsung có tần số quét lên đến 120Hz, giúp giảm thiểu độ trễ và giật hình. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người yêu thích xem thể thao và chơi game, nơi mọi khoảnh khắc đều rất quan trọng.

Trải nghiệm âm thanh sống động

Một chiếc tivi không chỉ cần hình ảnh đẹp mà còn phải có âm thanh sống động để mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng. Samsung đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ âm thanh, giúp tạo ra âm thanh bao trùm và sống động.

Công nghệ Object Tracking Sound+ (OTS+)

Công nghệ OTS+ giúp âm thanh phát ra từ vị trí chính xác của hành động trên màn hình, tạo ra cảm giác âm thanh di chuyển theo từng chi tiết. Điều này đặc biệt hữu ích trong các cảnh phim hành động, giúp người xem như đang tham gia trực tiếp vào những tình huống căng thẳng.

Dolby Atmos và hệ thống loa 6.2.4

Samsung cũng tích hợp công nghệ Dolby Atmos và hệ thống loa 6.2.4 vào các sản phẩm của mình, mang đến âm thanh sống động và chân thực. Với công suất lên đến 90W, âm thanh được phát ra mạnh mẽ và bao phủ toàn bộ không gian, tạo ra một trải nghiệm âm thanh trung thực như trong rạp chiếu phim.

Tính năng thông minh với hệ điều hành Tizen

Samsung sử dụng hệ điều hành Tizen trên các mẫu tivi thông minh của mình, giúp người dùng dễ dàng truy cập vào các ứng dụng, dịch vụ giải trí và các tính năng tiện ích khác.

Điều khiển One Remote Control và Solar Cell Remote

Với One Remote Control và Solar Cell Remote, người dùng có thể điều khiển tivi một cách dễ dàng mà không cần phải tìm kiếm nhiều điều khiển. Solar Cell Remote còn thân thiện với môi trường khi sử dụng năng lượng mặt trời thay vì pin truyền thống.

SmartThings và kết nối IoT

Samsung đã tích hợp ứng dụng SmartThings vào các dòng tivi của mình, cho phép người dùng kết nối và điều khiển các thiết bị thông minh khác trong nhà thông qua tivi. Điều này mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi và hiện đại, giúp bạn quản lý ngôi nhà thông minh một cách dễ dàng.

Multi View và khả năng kết nối nhiều màn hình

Multi View là tính năng cho phép người dùng hiển thị nhiều nội dung từ các nguồn khác nhau trên cùng một màn hình. Bạn có thể vừa xem phim vừa lướt web hoặc xem các trận đấu bóng đá và cập nhật tỷ số cùng lúc.

Thiết kế hiện đại và tinh tế

Thiết kế của các mẫu tivi Samsung luôn mang phong cách hiện đại và sang trọng, phù hợp với mọi không gian sống.

Viền mỏng và màn hình không viền

Samsung nổi bật với thiết kế viền mỏng và màn hình không viền, giúp tivi trông thanh thoát và mở rộng tầm nhìn. Với kích thước màn hình từ 43 inch đến 85 inch, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn kích thước phù hợp với không gian của mình.

Chế độ Ambient Mode và Art Mode

Chế độ Ambient Mode cho phép tivi hòa mình vào không gian bằng cách hiển thị các hình ảnh hoặc thông tin nhẹ nhàng khi không sử dụng. Art Mode biến tivi thành một khung tranh nghệ thuật khi không sử dụng, tạo điểm nhấn độc đáo cho ngôi nhà của bạn.

Tối ưu hóa cho trải nghiệm chơi game

Các mẫu tivi Samsung cũng được tối ưu hóa cho việc chơi game, với các tính năng giúp giảm thiểu độ trễ và tăng cường chất lượng hình ảnh.

FreeSync Premium Pro và Game Motion Plus

Công nghệ FreeSync Premium Pro giúp giảm hiện tượng giật lag và xé hình, tạo trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Game Motion Plus cũng giúp giảm thiểu độ trễ đầu vào, mang lại độ phản hồi nhanh chóng cho người chơi.

Auto Low Latency Mode và Super Ultra Wide Game View

Tivi Samsung hỗ trợ Auto Low Latency Mode, tự động kích hoạt chế độ chơi game khi kết nối với các thiết bị chơi game, giảm độ trễ tối đa. Tính năng Super Ultra Wide Game View và Game Bar cho phép người dùng điều chỉnh tỷ lệ màn hình 21:9 hoặc 32:9, mang đến góc nhìn rộng hơn và trải nghiệm chân thực hơn.

Các dòng sản phẩm tivi Samsung nổi bật

Samsung hiện cung cấp nhiều dòng tivi khác nhau, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của từng người dùng.

Samsung Neo QLED 8K và 4K

Neo QLED là dòng sản phẩm cao cấp với độ phân giải 8K và 4K, công nghệ Quantum Matrix và HDR tối tân, mang lại trải nghiệm xem phim và chơi game hoàn hảo.

Samsung The Frame

The Frame là dòng tivi đặc biệt với thiết kế giống như một khung tranh nghệ thuật. Với chế độ Art Mode, tivi sẽ hiển thị các tác phẩm nghệ thuật khi không sử dụng, biến không gian của bạn thành một phòng trưng bày nghệ thuật.

Samsung The Serif và The Sero

The Serif và The Sero là các mẫu tivi thiết kế độc đáo, phù hợp với các không gian sống hiện đại và sáng tạo. The Sero có khả năng xoay màn hình dọc, giúp hiển thị nội dung từ điện thoại một cách tối ưu.

Bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, Samsung cũng chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Solar Cell Remote là một ví dụ cho cam kết này, giúp giảm thiểu lượng pin tiêu thụ. Ngoài ra, Samsung còn tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm lượng khí thải, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.