Khám phá Trung tâm OCOP Hội An

VĨNH LỘC - LÊ MỸ - 24/10/2024 13:23

(QNO) - Nằm giữa phố cổ Hội An, Trung tâm OCOP TP.Hội An thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Quê Vườn quản lý trở thành nơi du khách có thể mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm OCOP, làng nghề đặc sắc Hội An cũng như một số địa phương trong và ngoài tỉnh.