Bạn cần biết Khám phá xưởng may xuất khẩu Hải Anh - Quy trình hiện đại, đạt chuẩn quốc tế (PR) - Từng bước xây dựng vị thế bằng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, May Hải Anh đang nhận được sự tin tưởng từ đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Ứng dụng dây chuyền sản xuất tân tiến, trang thiết bị máy móc hiện đại và đội ngũ thợ may lành nghề là những điểm mạnh mà khách hàng có thể tìm thấy ở công ty may xuất khẩu Hải Anh. Chúng tôi tự tin có thể đáp ứng được mọi yêu cầu về thời trang đồng phục của khách hàng, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu doanh nghiệp.

Quy mô xưởng may Hải Anh - Dẫn đầu ngành may xuất khẩu

Lợi thế lớn nhất của May Hải Anh so với các đối thủ cạnh tranh nằm ở hệ thống xưởng sản. Hiện tại, Hải Anh đã thành công xây dựng hai xưởng may tổng quy mô diện tích trên 10.000m2 được đặt tại Hà Nội và Phú Thọ.

Hệ thống kho bãi và khu vực sản xuất rộng lớn cùng chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến cũng là niềm tự hào của Hải Anh. Điều này đã giúp đơn vị tạo nên những sản phẩm đồng phục chất lượng, cung cấp đến thị trường trong nước và quốc tế. Không quá khi khẳng định, quy mô xưởng sản xuất của May Hải Anh đang dẫn đầu ngành xuất khẩu.

Dây chuyền sản xuất hiện đại - Hiệu suất cao, chất lượng vượt trội

Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về thời trang đồng phục, áo thun xuất khẩu. Công ty may xuất khẩu Hải Anh cho thấy sự đầu tư mạnh tay về trang thiết bị máy móc, công nghệ và dây chuyền hiện đại. Cùng với đó là đội ngũ công nhân may hơn 600 nhân sự, được đào tạo bài bản, lành nghề và luôn chỉn chu, chau chuốt trong từng công đoạn sản xuất.

Việc tối ưu quy trình sản xuất, giảm thiểu tối đa các công đoạn thủ công rườm rà, giúp Hải Anh đáp ứng hiệu suất tối đa lên đến 20.000 sản phẩm/ngày. Từ đó, đưa đến tay khách hàng những sản phẩm có chất lượng và mức độ hoàn thiện cao nhưng vẫn đảm bảo mức chi phí hợp lý cùng thời gian giao hàng nhanh chóng.

Kiểm định chất lượng nghiêm ngặt - Chứng nhận đạt chuẩn quốc tế

Chất lượng của từng sản phẩm chính là yếu tố được May Hải Anh chú trọng. Bởi Hải Anh hiểu rằng, chỉ một mẫu đồng phục có chất lượng hoàn hảo mới đem đến những trải nghiệm tốt cho khách hàng. Đó cũng là lý do, khâu kiểm định chất lượng tại xưởng may quần áo xuất khẩu Hải Anh được thực hiện rất nghiêm ngặt, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.

Và sự công nhận chất lượng sản phẩm may xuất khẩu của Hải Anh đã được chứng minh thông qua các chứng chỉ, chứng nhận ISO 9001:2015 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hơn thế nữa, Hải Anh luôn ưu tiên sử dụng các chất liệu vải cao cấp như Piquecool, Prime cotton, Aircool hay Hapimax, Telex Thái, vải Warm Mate,... Điểm chung của những dòng vải này đó là khả năng thấm hút, độ bền cao và đủ tiêu chuẩn để may đồng phục xuất khẩu.

Sản phẩm đa dạng, thiết kế chuyên nghiệp - Đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu

Hiểu rõ sự thay đổi nhanh chóng của các xu hướng thời trang, May xuất khẩu Hải Anh không ngừng phát triển và ra mắt các sản phẩm đồng phục với phong cách hiện đại, thanh lịch. Các sản phẩm đồng phục của Hải Anh không chỉ đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng, mà còn tôn lên phong thái chuyên nghiệp, trang nhã của người mặc.

Những dòng sản phẩm được Hải Anh chú trọng phát triển có thể kể đến như áo thun xuất khẩu, áo sơ mi, quần tây - chân váy, áo khoác gió và các sản phẩm đồng phục bảo hộ, phụ kiện mũ, tạp dề,... Đem đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng khi có nhu cầu đặt may đồng phục tại Hải Anh.

May Hải Anh - Xưởng sản xuất khẩu hàng đầu

Chất lượng và nhanh chóng chính là những tiêu chí được Hải Anh đặt lên hàng đầu trong mỗi đơn hàng sản xuất. Với tiềm lực sản xuất có sẵn, Hải Anh đã tối ưu hóa quy trình sản xuất một cách triệt để. Do đó, mọi đơn hàng đặt may của khách hàng từ số lượng ít đến số lượng lớn đều được thực hiện trong thời gian sớm nhất, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, đúng số lượng và đạt chất lượng.

Nếu quý khách hàng đang mong muốn tìm kiếm một đơn vị xưởng may quần áo xuất khẩu uy tín, chất lượng thì chắc chắn May Hải Anh sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin dưới đây để được hỗ trợ chi tiết.

Thông tin:

Địa chỉ:

268 - 286 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

110 Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

307 Cầu Giấy, Hà Nội

757 Đ. Cách Mạng Tháng 8, P6, Tân Bình, TP. HCM.

Hotline: 0829 286 286

Email: kinhdoanh@dpha.vn

Website: mayhaianh.com