10 doanh nghiệp, đơn vị du lịch được cấp Giấy chứng nhận du lịch xanh

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3335 công nhận kết quả đánh giá và cấp Giấy chứng nhận du lịch xanh theo Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam cho các doanh nghiệp, đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh.

Four Season Resort The Nam Hai, đạt chứng nhận 3/3 lá sâm Ngọc Linh dành cho hạng mục khu nghỉ dưỡng

Theo đó có 10 doanh nghiệp, đơn vị du lịch được công nhận và cấp Giấy chứng nhận du lịch xanh. Cụ thể, Four Season Resort The Nam Hai, đạt chứng nhận hạng mục khu nghỉ dưỡng. Khách sạn Thanh Lịch La Siesta Hoian resort & Spa, đạt chứng nhận hạng mục khách sạn. An Villa đạt chứng nhận hạng mục nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay).

Biệt thự du lịch sân thượng - La Terrazza Villa, Ngôi Sao An Bàng - An Bang Star Homestay đạt chứng nhận hạng mục homestay. Công ty TNHH Du lịch Hoian Express, Công ty Emic Travel, Công ty TNHH Duy nhất Đông Dương đạt chứng nhận hạng mục lữ hành. Khách sạn Êmm Hội An, khách sạn Sea Lavie đạt chứng nhận hạng mục khách sạn.