Khẩn trương khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng mưa lũ

(QNO) - Hôm nay 13/6, các đơn vị quản lý đường, địa phương và người dân tập trung khắc phục hậu quả các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ để đảm bảo giao thông thông suốt.

Mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đã gây sạt lở taluy dương tuyến ĐT609, đoạn lý trình km55+500 (qua xã Kà Dăng, huyện Đông Giang) khiến lưu thông bị ách tắc hoàn toàn. Đây là tuyến được Sở Xây dựng bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam triển khai dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn An Điềm - A Sờ (Đại Lộc - Đông Giang).

Một cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, khối lượng sạt lở lên đến 1.500m3. Chiều 12/6, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu thi công công trình điều động máy móc thiết bị lên để khắc phục. Sáng nay 13/6, nhà thầu tiếp tục huy động phương tiện chuyên dụng tiếp cận từ hai hướng, xúc dọn đất đá nằm chắn ngang mặt đường.

Vị cán bộ này chia sẻ, công việc xúc dọn đang tiến hành khẩn trương và phấn đấu cuối giờ chiều nay thông xe bước một. Trong ngày mai, việc khắc phục sẽ hoàn tất trên toàn bộ nền, mặt đường.

Trên quốc lộ 14H, Giám đốc Công ty TNHH Kỳ Trung (đơn vị quản lý tuyến đoạn qua huyện Quế Sơn) - ông Lê Văn Dũng chia sẻ, ven tuyến có một số điểm sạt lở nhỏ, cây cối ngã đổ song không gây tắc đường. Đơn vị đã bố trí nhân lực, máy móc tại chỗ xúc dọn, chặt phá cây cối.

Quốc lộ 40B, đoạn Tiên Phước - Bắc Trà My và quốc lộ 14E, đoạn Thăng Bình - Phước Sơn được Sở Xây dựng bàn giao cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp. Chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt biển cảnh báo, đảm bảo giao thông và hướng dẫn nhân dân, phương tiện tham gia giao thông an toàn. Sáng nay, Thanh tra Sở Xây dựng đi kiểm tra, đề nghị nhà thầu tiếp tục khắc phục hư hỏng đoạn chưa thi công hoàn thành trên quốc lộ 40B.

Tại xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc), sau khi lũ rút xuống, cây cối và rác trôi theo dòng nước dữ bị mắc lại trên cầu Thái Chấn Sơn. Sáng sớm nay, xã đã huy động cán bộ, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân tham gia dọn rác, vệ sinh môi trường để thông xe.

[VIDEO] - Xã Đại Hưng huy động các lực lượng và nhân dân dọn rác, đảm bảo giao thông trên cầu Thái Chấn Sơn:

Cũng hôm nay 13/6, UBND tỉnh có công văn yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (bão Wutip).

Công văn nêu rõ, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 (bão Wutip), từ ngày 11-12/6, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 300mm, có nơi trên 400mm. Các sông trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện lũ từ báo động I đến báo động II, gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, ảnh hưởng nhà cửa, một số diện tích sản xuất nông nghiệp; giao thông bị sạt lở; ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.

Để chủ động khắc phục, ứng phó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại đảm bảo theo quy định trước ngày 20/6.

Chủ động sử dụng nguồn lực của cơ quan, đơn vị, địa phương để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối, đề xuất nhu cầu hỗ trợ cụ thể theo mức quy định hiện hành và thực tế thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh.

Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất ngay sau thiên tai.

Tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước, nơi có nguy cơ sạt lở đất, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện kiểm tra, đánh giá an toàn công trình. Tiếp tục thực hiện tốt việc thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. (MỸ LINH - THÀNH CÔNG)