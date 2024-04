Môi trường Khảo sát địa chất khu vực vết nứt ở Trà My Hai nhóm công tác đã về khu vực có vết nứt lớn tại đồi đặt Trạm khí tượng Trà My (tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) để tìm hiểu nguyên nhân, tư vấn giải pháp xử lý sạt lở tại khu vực này.

Siêu âm địa chất tại thực địa khu vực đồi Trạm khí tượng Trà My. Ảnh: N.V

Theo lãnh đạo Trạm khí tượng Trà My, gần đây liên tiếp có hai nhóm công tác đã liên hệ với đơn vị để được vào thực địa thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành kiểm tra, khảo sát địa chất xung quanh vết nứt lớn tại khu đồi này và đoạn bờ kè sông Trường đang được thi công dưới chân đồi.

Trong đó, một nhóm công tác gồm 4 thành viên, từ ngày 20/3 đã vào thực địa, tiến hành khảo sát và siêu âm địa chất trong 5 ngày. Tiếp đó, một nhóm công tác gồm 5 thành viên vào thực địa khoan địa chất các khu vực có liên quan của vết nứt và công trình bờ kè.

Ông Đào Đình Thám (cán bộ Trạm khí tượng Trà My) cho hay, nhóm công tác này khoan 5 mũi để thăm dò địa chất từ khu vực đoạn công trình bờ kè dưới chân đồi và tiến dần lên khu đỉnh đồi, nơi đặt các thiết bị quan trắc thời tiết. Trong đó, mũi khoan thứ 5, trên đỉnh đồi có thời gian khoan lâu nhất. Trong ngày 2/4, mũi khoan này vẫn chưa hoàn thành.

Khoan địa chất tại khu vực đỉnh đồi Trạm khí tượng Trà My. Ảnh: N.V

Trước đó, tại Công văn số 339 ngày 15/1/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc xử lý sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng dự án kè sông Trường (Bắc Trà My), UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam sử dụng nguồn dự phòng của dự án kè này, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để tổ chức khảo sát, đánh giá tình trạng, mức độ, nguyên nhân sạt lở khu vực đỉnh đồi tại Trạm khí tượng Trà My. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, phương án xử lý, dự toán nhằm đảm bảo an toàn công trình kè và khu vực lân cận.

Theo lãnh đạo Trạm khí tượng Trà My, hai nhóm công tác trên do chủ đầu tư công trình kè sông Trường thuê để tổ chức khảo sát, đánh giá tình trạng, mức độ, nguyên nhân sạt lở để đưa giải pháp xử lý tối ưu nhằm đảm bảo an toàn cho công trình bờ kè, Trạm khí tượng và hạ tầng dân sinh tại khu vực này.