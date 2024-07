Khát vọng tự do của những người yêu nước

LÊ MỸ - 20/07/2024 14:59

(QNO) - Khát vọng tự do là chủ đề của trưng bày tư liệu lịch sử do Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp Ban Quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức. Trưng bày sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15-30/7 tại di tích Nhà lao Hội An.