Xã hội Khoa Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam kỷ niệm Ngày điều dưỡng thế giới (QNO) - Chiều 10/4, Khoa Điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tổ chức kỷ niệm và gặp mặt thầy trò nhân Ngày điều dưỡng thế giới 12/5.

Ảnh thắp nến tưởng nhớ bà Florence Nightingale - Người người sáng lập ra ngành y tá (điều dưỡng) hiện đại.

Ngày điều dưỡng quốc tế 12/5 năm nay, Hội đồng Điều dưỡng quốc tế (ICN) đưa ra thông điệp “Điều dưỡng của chúng ta, tương lai của chúng ta. Hiệu quả kinh tế của chăm sóc điều dưỡng - Our Nurses, Our Future. Economic power of Care”.

Các thầy cô giáo cùng các em học sinh cùng ôn lại truyền thống Ngày điều dưỡng thế giới, phát huy thành tựu và kế thừa truyền thống đạo đức của người điều dưỡng trên bước đường hội nhập.

Hiện trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có 21 lớp, trong đó có 6 lớp Cao đẳng điều dưỡng. Trường có 98 du học sinh Lào đang theo học các ngành Điều dưỡng, Dược, Xét nghiệm, Hộ sinh, Chẩn đoán hình ảnh, Y sĩ đa khoa.

Theo Ths.Võ Trung Nở - Trưởng khoa Điều dưỡng, những năm qua, mặt dù trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam gặp nhiều khó khăn song Khoa Điều dưỡng vẫn tổ chức giảng dạy đảm bảo theo kế hoạch. Lãnh đạo nhà trường luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng cho tỉnh nhà và các tỉnh bạn; đặc biệt là đào tạo cho du học sinh Lào, nhằm giúp các em sau khi tốt nghiệp có thể phục vụ nhân dân, đồng thời thể hiện tinh nghĩa keo sơn, gắn bó trong mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào.