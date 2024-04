Quốc phòng - An ninh Khối an ninh nhân dân Công an Quảng Nam ký kết giao ước thi đua (QNO) - Cụm thi đua Khối an ninh nhân dân Công an Quảng Nam chọn phương châm "An ninh chủ động; an ninh toàn diện, phát triển” trong giao ước thi đua năm 2024.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Q.H

Cụm thi đua Khối an ninh nhân dân vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với phương châm “An ninh chủ động; an ninh toàn diện, phát triển” gắn với việc thực hiện khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh”. Tám đơn vị trong Cụm thi đua Khối an ninh nhân dân đã thảo luận và thống nhất các nội dung công tác trong giao ước thi đua.

Trọng tâm công tác thi đua năm 2024 bao gồm: Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ chuyên môn; triển khai có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân.

Toàn cụm tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng internet.

Các thành viên cụm thi đua ký giao ước thi đua. Ảnh: Q.H

Đồng thời, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại quan trọng của tỉnh và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế cấp cao đến thăm và làm việc trên địa bàn.

Cụm thi đua Khối an ninh nhân dân phấn đấu năm 2024, 100% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”, “Đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực”.