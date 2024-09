Giáo dục - Việc làm Khởi động sinh hoạt ngoại khoá đầu năm học (QNO) - Từ ngày 5 đến 7/9, nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Tam Kỳ tổ chức các hoạt động tập thể, sinh hoạt ngoại khóa. Việc tổ chức các hoạt động này ngay sau lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 đã tạo không khí vui vẻ, phấn chấn cho học sinh trước khi học chính thức vào thứ Hai tới (ngày 9/9).

Nhiều trường học ở Tam Kỳ tổ chức hoạt động tập thể trong những ngày đầu năm học.

Tạo khí thế từ đầu năm học

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng phòng GD-ĐT Tam Kỳ nói: “Hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể được tổ chức thường xuyên trong năm học, tuy nhiên, việc các trường tổ chức nhiều hoạt động đầu năm học mới tạo khí thế sôi nổi, vui tươi cho học sinh bước vào năm học mới. Có những câu lạc bộ trong trường học tổ chức sinh hoạt ngay sau lễ khai giảng để tạo nền nếp hoạt động ngay từ đầu”.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức trò chơi dân gian.

Mỗi trường tổ chức các hoạt động khác nhau tùy tình hình thực tế, với mục đích chính là trang bị kỹ năng, tạo niềm vui cho học sinh. Sau khi tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, các trường tiểu học tổ chức các hoạt động tập thể khá sôi nổi.

Học sinh hào hứng với các hoạt động đầu năm học.

Hầu hết các trường tiểu học tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, chơi trò chơi dân gian, vừa tạo năng lượng tích cực vừa duy trì phong trào hoạt động văn nghệ tập thể trong nhà trường.

Trường Tiểu học Hùng Vương tổ chức các trò chơi nhằm gắn kết tình cảm thầy trò.

Cô Trương Thị Ngọc Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương cho biết: “Nhà trường tổ chức các trò chơi mang tính tập thể phù hợp để tất cả học sinh cùng tham gia như: vượt chướng ngại vật, chuyền bóng, bóng rổ, bánh xe đồng đội, thử tài khéo léo… Qua đó góp phần rèn luyện cho các em những kỹ năng sinh hoạt tập thể theo nhóm, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa thầy và trò, giữa trò và trò”.

[VIDEO] - Trường Tiểu học Kim Đồng sinh hoạt tập thể.

Cùng với múa hát tập thể, tổ chức các trò chơi dân gian theo từng khối lớp, phù hợp với độ tuổi của học sinh, Trường Tiểu học Kim Đồng phát động phong trào đọc sách và tổ chức đọc sách tại Thư viện xanh.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng đọc sách ở Thư viện xanh trong sân trường.

Hà My, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Kim Đồng, thành viên CLB Đọc sách, cho biết em rất vui khi được tham gia các hoạt động trong hai ngày đầu năm học mới, nhất là được đến thư viện đọc những quyển sách mình yêu thích.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng tham gia trò chơi dân gian.

Đa dạng hoạt động

Các trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe để phòng các loại bệnh từ đầu năm học.

Cô Trần Thị An - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết, cùng với sinh hoạt tập thể, trong ngày 6/9, nhà trường còn tổ chức truyền thông phòng chống bệnh sởi, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, thực hành rửa tay với xà phòng cho học sinh…

Trường Tiểu học Lê Văn Tám hướng dẫn học sinh thực hành rửa tay.

Các trường THCS Lê Lợi, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du… tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2024. Trường THCS Lý Tự Trọng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông TP.Tam Kỳ tổ chức tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh toàn trường.

Trường THCS Nguyễn Du tổ chức ngoại khóa tuyên truyền kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Trường THCS Lê Lợi cùng Trường Tiểu học Phan Thanh và Đoàn xã Tam Thanh tổ chức cho đội viên ra quân hưởng ứng Tháng an toàn giao thông và phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Tương tự, Trường THCS Nguyễn Du phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức ngoại khóa tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho gần 2.100 học sinh toàn trường, hình thành văn hóa giao thông từ những điều nhỏ nhất, như biết cách chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm đúng cách…

Hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách.