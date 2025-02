Xã hội Khởi động Tháng Thanh niên năm 2025: Tuổi trẻ Quảng Nam tập trung giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát (QNO) - Tháng Thanh niên 2025, tuổi trẻ Quảng Nam tập trung giúp dân xóa nhà tạm với mục tiêu phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 30 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu ra quân Tháng Thanh niên 2025 tại huyện Đông Giang. Ảnh: THU VUI

Sáng nay 28/2, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2025 tại 3 địa điểm, gồm thị trấn Prao (huyện Đông Giang), thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) và xã Phước Kim (huyện Phước Sơn).

Hoạt động ra quân Tháng Thanh niên nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2031 - 26/3/2025), 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025).

Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đại biểu tham dự lễ ra quân Tháng Thanh niên 2025 tại huyện Đông Giang. Ảnh: THU VUI

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết: Tháng Thanh niên năm 2025 đánh dấu sự đổi mới khi lần đầu tiên lễ ra quân được tổ chức đồng loạt tại các địa phương, trong đó có 3 điểm ra quân cấp tỉnh.

Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn lan tỏa phương châm "Hành động thiết thực - Hiệu quả bền vững" trong từng chương trình, nội dung hoạt động của các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh.

Ông Lê Quang Quỳnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đại diện nhà tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 tấn xi măng, 50 nghìn viên gạch cùng 300 thùng sữa cho đại diện Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Đông Giang. Ảnh: THU VUI

Trong ngày ra quân khởi động Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chuỗi hoạt động bao gồm hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát (triển khai đồng loạt ở cả 3 địa điểm ra quân cấp tỉnh);

Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật gắn với tặng mô hình sản xuất thực nghiệm; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; hỗ trợ xác thực thông tin định danh điện tử mức độ 2 và thay đổi căn cước công dân; thực hiện công trình "Hàng cờ thanh niên"...

Lãnh đạo huyện Đông Giang và đại diện Ban Thanh niên Công an tỉnh trao xe đạp cho học sinh huyện Đông Giang tại lễ ra quân. Ảnh: THU VUI

Anh Hoàng Văn Thanh cho biết, trong Tháng Thanh niên năm 2025 còn có các chương trình, hoạt động lớn của tuổi trẻ như: Chương trình "Tháng Ba biên giới"; hội trại “Thanh niên Quảng Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới”;

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ VII; “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…

Sau lễ ra quân Tháng Thanh niên, các đại biểu thực hiện khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình Zơrâm Pi (thị trấn Prao, huyện Đông Giang). Ảnh: THU VUI

“Tại lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động trong các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh tập trung hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình đang sinh sống tại 6 huyện miền núi cao của tỉnh.

Trong đó, chú trọng thực hiện chỉ tiêu trọng tâm là phấn đấu hoàn thành xây mới 10 nhà tạm, sửa chữa 20 nhà dột nát trong danh sách Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh phân bổ, cũng như chỉ tiêu hoàn thành của cả năm 2025” - anh Hoàng Văn Thanh nhấn mạnh.

Lực lượng thanh niên tình nguyện vận chuyển xi măng giúp người dân huyện Đông Giang xóa nhà tạm trong ngày ra quân Tháng thanh niên. Ảnh: THU VUI

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn cũng đề nghị các cấp bộ đoàn - hội tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động trên địa bàn tỉnh.

Tại 3 điểm ra quân cấp tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn đã trao tặng cây giống cho các hộ thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe đạp cùng nhiều phần qua cho trẻ em tại các địa phương...