Du lịch Khởi nghiệp trên vùng đất di sản Hội An (QNO) – Bằng niềm đam mê và lòng quyết tâm khởi nghiệp, ông Nguyễn Văn Tiến (tên gọi khác là Thomas Tiến) đã phát triển Little Hội An từ một cơ sở lưu trú nhỏ trở thành chuỗi khách sạn thương hiệu hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Tiến (Thomas Tiến). Ảnh: N.V

Định hình thương hiệu

Khởi đầu của tập đoàn Little Hội An gắn liền với hành trình của Chủ tịch Thomas Tiến, một người “chân ướt, chân ráo” bước vào ngành du lịch.

Gần 15 năm trước, từ TP.Hồ Chí Minh ông Tiến ghé ra thăm người bạn tại Hội An, bắt gặp rất nhiều du khách tham quan phố cổ, ông Tiến vô cùng ngạc nhiên lẫn tò mò. “Điều gì tạo nên sức hút đặc biệt khiến đông du khách đến Hội An? Phải chăng nằm ở chính con người, cảnh quan, văn hóa, di sản nơi đây?” – ông Tiến đặt câu hỏi và tự trả lời cho chính mình.

Một ý tưởng táo bạo nảy sinh trong đầu ông Tiến về một công trình kiến trúc lưu trú - một Hội An thu nhỏ với những sản phẩm, dịch vụ mang đậm tinh thần và nét đẹp vùng đất di sản.

Năm 2012, khách sạn Little Hội An ra đời tại số 2 Thoại Ngọc Hầu, khởi đầu cho một hành trình đầy cảm hứng. Tuy quy mô nhỏ bé (30 phòng) nhưng Little Hội An dường như chứa đựng tất cả tinh hoa văn hóa và tấm lòng nhân tình thuần hậu của người dân phố Hội.

Khách sạn Little Hội An. Ảnh: N.V

Thomas Tiến chia sẻ, ngay từ đầu, ông đã định hướng Little Hội An trở thành chuỗi khách sạn boutique, lấy con người và văn hóa Hội An làm kim chỉ nam để phát triển. Vì vậy, đơn vị chủ yếu tuyển dụng nhân sự địa phương nhằm lan tỏa văn hóa Hội An và tinh hoa ẩm thực Quảng Nam, Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

“Slogan của chúng tôi là “Tấm lòng người Hội An”, điều này không chỉ thể hiện sự mến khách của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên công ty mà còn khẳng định các giá trị cốt lõi tập đoàn muốn giới thiệu khách khi sử dụng dịch vụ tại Little Hội An” – ông Tiến giải thích.

Từ thành công ban đầu, năm 2014, ông Tiến tiếp tục ra mắt khách sạn La Residencia với 49 phòng tiện nghi cùng bể bơi điều chỉnh nhiệt độ hiện đại, đánh dấu bước phát triển đầu tiên của Little Hội An. Tiếp đến là Little Beach (106 phòng) tại bãi biển Cửa Đại, rồi Allegro Hội An (2018), tiêu chuẩn 5 sao với 93 phòng (cách Chùa Cầu khoảng 200m); Little Riverside với 42 phòng bên dòng sông Thu Bồn (2019)… hình thành nên chuỗi khách sạn sang trọng và đẳng cấp bậc nhất tại Hội An cũng như miền Trung.

Rất đông du khách quốc tế đã chọn Little Hội An làm nơi lưu trú cho chuyến tham quan du lịch của mình. Ảnh: V.L

Sau đại dịch COVID-19, thương hiệu Little Hội An càng khẳng định vững chắc với sự ra đời của khách sạn Little Oasis bên bờ sông Đò (132 phòng) vào năm 2023. Với kiến trúc nghỉ dưỡng đồng quê, Little Oasis trở thành điểm sáng mới trong chuỗi hệ thống. Dự kiến, cuối năm nay, Little Group sẽ chào đón thêm thành viên mới là nhà hàng và bar cao cấp Little Dune tại bãi biển Tân Thành, viết tiếp câu chuyện đẹp của một thương hiệu và tình yêu Thomas Tiến dành cho vùng đất di sản.

Biết ơn Hội An

Nhớ lại những năm tháng đại dịch COVID-19 khi du lịch toàn cầu đóng băng, chuỗi khách sạn Little cũng gần như đình trệ. Đứng trước quyết định khó khăn khi phải đóng cửa toàn bộ hệ thống, đồng nghĩa nhân viên thất nghiệp.

Không thể để người lao động mất việc làm, mất nguồn thu nhập, ông Tiến quyết định bán quỹ đất dự kiến xây khách sạn tại TP.Đà Nẵng, căn villa gia đình đang ở, thậm chí chuyển giao thương hiệu Little Beach cho đối tác để có kinh phí duy trì hoạt động, hỗ trợ lương đội ngũ nhân viên dù chỉ làm việc hai buổi mỗi tuần.

Little Group luôn lấy văn hóa và con người địa phương làm kim chỉ nam cho sự phát triển. Ảnh: V.L

Khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch trở lại (15/3/2022), Little Hội An nhanh chóng bắt tay vào hoạt động. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược kinh doanh hợp lý, chưa đầy 2 năm, chuỗi khách sạn đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí vươn lên dẫn đầu khu vực. Doanh nghiệp đã trả hết nợ ngân hàng. Ông Thomas Tiến đã biến khó khăn thành bàn đạp cho sự phát triển bền vững.

“Tập đoàn luôn ưu tiên tuyển dụng người Hội An, Quảng Nam vì mong muốn lan tỏa nét đẹp mộc mạc, thật thà, nhân hậu và sự hiếu khách của con người nơi đây đến bạn bè quốc tế. Chúng tôi quan niệm, với mỗi nhân viên, tập đoàn không chỉ trao cơ hội nghề nghiệp mà còn cùng họ xây dựng những giá trị bền vững, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Hội An. Đây cũng là cách để chúng tôi trả ơn vùng đất này” – ông Tiến tâm sự.



“ Chuỗi

khách sạn Little hiện sở hữu hơn 450 phòng cùng hệ thống dịch vụ ẩm thực tại 2

nhà hàng lớn trong phố cổ và ven biển Tân Thành, phục vụ hơn 600 thực khách. Hệ

sinh thái của tập đoàn còn mở rộng với đội xe hơn 20 chiếc cùng dịch vụ tour du

lịch chuyên nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 700 lao động, phần

lớn là người địa phương.

Nhìn lại 12 năm khởi nghiệp trên vùng đất di sản Hội An, ông Nguyễn Văn Tiến cảm thấy tự hào và biết ơn. Tự hào vì từ một ý tưởng nhỏ ban đầu, Little Hội An đã phát triển thành một thương hiệu lớn với 6 khách sạn, 2 nhà hàng cùng đội ngũ cán bộ nhân viên đông đảo gần 700 người.

Biết ơn vì trên hành trình khởi nghiệp, bên cạnh những nỗ lực bản thân còn có sự trợ giúp của một tập thể đoàn kết, tận tâm; sự tin tưởng của khách hàng, đặc biệt sự hỗ trợ, đồng hành từ chính quyền và cộng đồng địa phương.

“Mỗi bước đi, mỗi cột mốc mà Little Hội An đạt được đều mang ý nghĩa sâu sắc, nhưng điều tôi trân quý nhất là giá trị mà Little mang lại, đó không chỉ là những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo cho khách, mà còn là cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho người dân Hội An, Quảng Nam.

Cùng niềm đam mê và sự quyết tâm, ông Nguyễn Văn Tiến đang hướng đến mục tiêu xây dựng Little Group thành một thương hiệu mạnh của Việt Nam và quốc tế. Ảnh: V.L

Với tôi, thành công của Little Group ngoài những con số thì việc xây dựng một thương hiệu có tâm, có tầm, thực sự tạo được dấu ấn trong lòng du khách là cực kỳ quan trọng. Chính vì vậy, văn hóa và con người địa phương luôn đóng vai trò tiên quyết trong mọi phát triển của Little Hội An nhằm mang đến những giá trị cốt lõi, góp phần nâng tầm vẻ đẹp, tinh hoa vùng đất, khẳng định vững chắc thương hiệu Little Hội An trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế” – ông Thomas Tiến bộc bạch.