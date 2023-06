Bắc Trà My công bố 19 ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2023

(QNO) - Ngày 22/6, UBND huyện Bắc Trà My ban hành quyết định công nhận và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2023.

Huyện Bắc Trà My hỗ trợ máy móc giúp người dân phát triển sản xuất (ảnh minh họa). Ảnh: CTV

Theo đó, giải Nhất thuộc về dự án phục hồi, bảo tồn và phát triển ong rú lấy mật Trà My của tác giả Nguyễn Thị Phúc (xã Trà Giác).

Giải Nhì gồm 2 dự án: cam Chu Huy Mân sấy dẻo (tác giả Nguyễn Duy Hòa, xã Trà Tân); trồng, sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ cây đinh lăng theo mô hình liên kết chuỗi (Trần Thị Đoan Quỳnh, xã Trà Sơn).



Giải Ba với 2 dự án: tinh dầu thiên nhiên vùng cao sơn (Nguyễn Thị Huê, xã Trà Giáp); kẹo quế Trà My (Giảng Thị Trà My, xã Trà Nú).

Giải Khuyến khích với 5 dự án: mô hình nuôi chồn hương (Nguyễn Trung Dũng, xã Trà Dương); kẹo đậu phộng (Trương Thị Hồng Trâm, xã Trà Đông); nước chấm muối ớt xiêm Trà My (Nguyễn Thị Hoàng My, xã Trà Sơn); bánh rau cau dừa non hương quế (Nguyễn Thị Hạnh, xã Trà Dương); thảo mộc ngâm mật ong (Võ Thị Ninh, xã Trà Kót).

Ngoài ra còn có 9 dự án được công nhận gồm: chăn nuôi chồn hương theo hình thức trang trại tại hộ gia đình; xây dựng mô hình nuôi dê dưới tán rừng cho nhóm hộ dân tại xã Trà Bui; dúi Trà My sấy khô; rượu cần và ẩm thực người đồng bào dân tộc Mường; gà xông khói; chuối ép gừng sấy dẻo; du lịch sinh thái kết hợp với trải nghiệm văn hoá và ẩm thực người đồng bào dân tộc Mường; sản xuất “Heo đen xông khói”; trồng cỏ nuôi bò thịt theo hình thức bán chăn thả.

Các ý tưởng, dự án được công nhận và triển khai mang lại hiệu quả được ưu tiên xem xét hỗ trợ từ các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo huyện, nguồn vốn OCOP, khuyến công, khoa học công nghệ và các nguồn vốn hợp pháp khác.