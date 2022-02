Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: “Càng khó khăn, cộng đồng khởi nghiệp càng phải vươn lên”

(QNO) - Sáng nay 9.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi gặp mặt đầu năm với Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Hội An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Hội An. Ảnh: LINH TUẤN

Các thành viên Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Hội An bày tỏ những khó khăn do tác động của dịch Covid-19 dẫn đến nhiều ý tưởng khởi nghiệp không được thực hiện. Khó khăn nhất là việc huy động vốn, kết nối, liên kết đối tác, kể cả cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp từ phía Nhà nước…

Dù vậy, cộng đồng khởi nghiệp Hội An không bỏ cuộc, vẫn luôn nỗ lực vươn lên, phát triển. Đặc biệt, luôn hướng đến xây dựng, phát triển những sản phẩm mới lạ, chuyển tải được hàm lượng, giá trị cao.

Theo ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Hội An, với mục tiêu xây dựng các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững nên mong muốn Hội An có những sản phẩm mới lạ, dựa trên nền tảng văn hóa, sinh thái, tái chế và sáng tạo thân thiện với môi trường. Khi du lịch phục hồi, khách quay lại sẽ thấy một Hội An đang chuyển mình, mới mẻ.

Ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Hội An mong muốn có một không gian trưng bày sản phẩm tái chế từ rác thải. Ảnh: LINH TUẤN

“Chúng tôi mong muốn có một không gian sáng tạo mới để thành viên trong hội có cơ hội giao lưu, chia sẻ ý tưởng và dễ dàng tiếp cận công nghệ, xu hướng du lịch xanh thế giới” - ông Thuận nói.

Ông Thuận cũng cho biết đang ấp ủ xây một công viên trưng bày sản phẩm tái chế từ rác thải chạy ven sông Cổ Cò. Đây cũng là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP Quảng Nam. Chỉ cần một điểm nhấn như vậy cũng có thể thu hút du khách tới tham quan, mua sắm.

Chia sẻ trước những khó khăn do dịch bệnh kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, TP.Hội An vốn có bề dày truyền thống về khởi nghiệp, nhất là trên lĩnh vực du lịch. Vì vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền cũng như của ngân hàng về vốn thì sự năng động sáng tạo của các start-up rất quan trọng để mang đến sự thành công.

[CLIP] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt:

Your browser does not support the video tag.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, năm 2022 Quảng Nam đăng cai Năm du lịch quốc gia nên đây là cơ hội vì hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lãnh đạo tỉnh cũng như TP.Hội An sẽ tạo điều kiện tối đa trong khả năng, khuôn khổ pháp lý để cộng đồng khởi nghiệp Quảng Nam, trong đó có Hội An hiện thực hóa các ý tưởng, khát vọng của mình.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tư duy, trí tuệ, năng lực sáng tạo các bạn là không có giới hạn, chỉ có chúng ta không dám nghĩ, chứ nghĩ được thì sẽ làm được. Càng khó khăn, cộng đồng khởi nghiệp càng phải vươn lên mạnh mẽ để biến các ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực” - đồng chí Lê Trí Thanh gửi gắm.

Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Hội An hiện có 30 hội viên, tham gia đa dạng ngành nghề. Nhiều nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch (48%), tiếp đến là tiểu thủ công nghiệp và OCOP (41%), nông nghiệp (11%).