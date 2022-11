Công nhận 43 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2022

[VIDEO] - Khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP

HỒ QUÂN | 11/11/2022 - 15:35

(QNO) – Từ hiệu quả của việc kinh doanh online thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc sản xứ Quảng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Hội An năm 2020, anh Đinh Công Quân (phường Cửa Đại, TP.Hội An) xây dựng thương hiệu OCOP House, đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm OCOP Quảng Nam. Với cách quảng bá đa dạng, hấp dẫn, tận dụng thế mạnh du lịch Hội An, kết hợp với những sản phẩm OCOP phù hợp nhu cầu thị trường, thương hiệu OCOP House từng bước vươn xa.