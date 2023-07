(QNO) - Chiều nay 5/7, trong khuôn khổ Lễ hội quế Trà My năm 2023, UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức diễn đàn khởi nghiệp phát triển quế Trà My - cao sơn ngọc quế với chủ đề "Mang hương rừng ra phố".

Quang cảnh diễn đàn khởi nghiệp phát triển quế Trà My. Ảnh: L.Q

Theo UBND huyện Bắc Trà My, thời điểm này, địa phương có hơn 2.000ha quế (không tính các diện tích trồng nhỏ lẻ, xen canh). Sản lượng khai thác bình quân hằng năm khoảng từ 100 - 200 tấn quế vỏ, tuy nhiên các sản phẩm phụ như cành, nhánh và lá chưa được tận dụng triệt để do các vùng khai thác quế có giao thông đi lại khó khăn, thời gian vận chuyển lâu, chi phí cao.

Nhiều sản phẩm được chế biến từ quế Trà My. Ảnh: L.Q

Trong những năm gần đây, do giá quế tăng cao (bình quân từ 75 - 80 nghìn đồng/1kg), nên người dân khai thác với sản lượng lớn hơn. Năm 2022, sản lượng khai thác đạt trên 400 đến 500 tấn.

Bảo tồn nguồn giống từ những cây quế cổ thụ. Ảnh: L.Q

Huyện có 4 hợp tác xã, 10 cơ sở kinh doanh chuyên sản xuất hơn 50 sản phẩm từ quế thuộc 5/6 nhóm sản phẩm theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 gồm nhóm thực phẩm như quế vỏ cạo, quế chi, quế xô, bột gia vị quế, mật ong hoa quế, trứng gà ăn quế; nhóm đồ uống như trà quế thảo dược, trà túi lọc hoa đu đủ đực hương quế Trà My

Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu như thuốc dược liệu (dầu xoa quế), thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược (xà phòng quế), tinh dầu quế, xịt phòng quế, sát khuẩn quế; nhóm hàng thủ công mỹ nghệ; nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, phát triển du lịch sinh thái vùng Ngọc Quế, du lịch cộng đồng, trải nghiệm nghề làm quế…

Sản phẩm quế Trà My cạo vỏ đang được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Q.L

Tham gia diễn đàn, các diễn giả đã chia sẻ những tính chất đặc thù của quế Trà My, cần được bảo tồn, phát triển thành những sản phẩm chất lượng. Đặc biệt, nhiều sản phẩm khởi nghiệp đã xuất phát từ quế Trà My đang thành công trên thị trường, được người tiêu dùng ưa chuộng đã khẳng định thương hiệu sản phẩm.

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp bảo tồn, phát triển quế Trà My trong thời gian tới, nhằm đưa sản phẩm quế Trà My vươn ra thị trường quốc tế.