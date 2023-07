Hướng dẫn kỹ năng trình bày dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh

Diễn đàn khởi nghiệp phát triển quế Trà My

LÊ DIỄM - LÊ MỸ | 05/07/2023 - 15:00

(QNO) - Chiều nay 5/7, trong khuôn khổ Lễ hội quế Trà My năm 2023, UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức diễn đàn khởi nghiệp phát triển quế Trà My - cao sơn ngọc quế với chủ đề "Mang hương rừng ra phố".