Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023: Hoàn thiện mô hình khởi nghiệp mở

Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp quốc gia” là sáng kiến của Quảng Nam với sự đồng hành nhiều cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp; trở thành sự kiện khoa học - kinh tế - xã hội có quy mô quốc gia nhằm thực hiện các mục tiêu Đề án Khởi nghiệp của Chính phủ..., đã góp phần nâng cao nhận thức trong các cấp, ngành và của nhân dân về vai trò của đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi hoàn thành mục tiêu địa phương khởi nghiệp, được Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) công nhận năm 2020, Quảng Nam hướng đến định hình và đi đầu mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, với slogan “Quảng Nam - Vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”.

Khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp

Ngay từ cuối năm 2022, Tỉnh ủy có chủ trương và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xác định thực hiện Đề án Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao cho Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh triển khai đồng bộ nhiều nội dung và giải pháp thực hiện; lấy giá trị nòng cốt là khơi dậy, tạo lập và lan tỏa khát vọng khởi nghiệp cùng với sự đồng hành, hợp tác nhiều nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa mạnh mẽ để thực hiện đề án.

Đoàn công tác Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dẫn đầu làm việc với Bộ KH&CN và Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh làm việc với các cơ quan, tổ chức trung ương, tỉnh bạn về đẩy mạnh hợp tác để thí điểm tổ chức năm khởi nghiệp. Bộ KH&CN hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của Quảng Nam.

Lễ khai mạc Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 được tổ chức dịp bế mạc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 diễn ra sôi nổi, đầy khát vọng như phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: “Đây là hoạt động có quy mô quốc gia, diễn ra liên tục trong năm 2023 trên cả nước nhằm khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, đoàn kết sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương, vun đắp hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng lớn mạnh”.

Với sự đồng hành của Bộ KH-CN, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH), VCCI, Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp quốc gia, Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Đại học Huế; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố..., khí thế và văn hóa khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ, bồi đắp tinh thần đam mê sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu, dấn thân khởi nghiệp, biết vượt qua thất bại, vượt khó để thành công.

Quảng Nam đăng cai tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì các hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia, như: Diễn đàn cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp, Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia về du lịch, Hội thảo quốc gia về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp...

Đặc biệt, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 4 - TechFest Quang Nam 2023 quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 320 gian trưng bày, kết nối (vượt chỉ tiêu đề ra), quy tụ gần 1.000 ý tưởng, sản phẩm của 18 huyện, thị xã, thành phố, trường nghề, 3 tổ chức quốc tế và 17 tỉnh thành trong cả nước tham gia.

Lần đầu tiên, ngày hội khởi nghiệp, kết hợp khởi nghiệp - việc làm, khởi nghiệp - hội sách và quảng bá sản phẩm cấp huyện được tổ chức rầm rộ, như Hội An, Tam Kỳ, Bắc Trà My, Phú Ninh, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Đông Giang...

Ngoài ra, các ngành và địa phương như Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Đại Lộc, Duy Xuyên… đồng loạt tổ chức đánh giá, công nhận ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mở trên địa bàn tỉnh phát triển nhiều chương trình mới, hầu hết tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam đều có chương trình hợp tác với Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.

Tính đến nay, Quảng Nam có 3 chương trình hợp tác cấp tỉnh và 15 chương trình hợp tác giữa Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước.

TS.Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia đánh giá: “Quảng Nam đã có sáng kiến và tổ chức rất thành công Năm khởi nghiệp 2023, với nhiều sự kiện tầm vóc quốc gia, quốc tế và đặc biệt, kết nối mạnh mẽ cộng đồng khởi nghiệp cả nước. Luôn thể hiện sự tiên phong và trách nhiệm với Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia”.

Đồng quan điểm, ông Trương Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp quốc gia cho rằng, Năm khởi nghiệp Quảng Nam thực sự là mô hình đổi mới sáng tạo mở đầy năng lượng và liên kết”

Đề xuất ngày khởi nghiệp quốc gia

Mục tiêu Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 xác định: Thí điểm chính sách tham mưu Chính phủ tổ chức và chọn Ngày khởi nghiệp quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Trưởng ban Tổ chức Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 kỳ vọng: “Lần đầu tiên trong cả nước, Quảng Nam tổ chức Năm khởi nghiệp, cũng còn nhiều việc phải làm, song có thể khẳng định là thành công. Chúng tôi kỳ vọng các địa phương, các cơ quan trung ương tham mưu Chính phủ chọn Ngày khởi nghiệp quốc gia để hướng đến mục tiêu lâu dài”.

Việc chọn Ngày khởi nghiệp quốc gia có nhiều ý nghĩa quan trọng, nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của khởi nghiệp với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước; là thiết thực thực hiện chủ trương của Đảng về vai trò doanh nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu của nhân dân.

TS.Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam cho rằng, việc chọn Ngày khởi nghiệp quốc gia là hiện thực hóa mục tiêu quốc gia khởi nghiệp; nó vừa là đòi hỏi của sự phát triển, vừa là sự ghi nhận, đề cao vai trò khởi nghiệp trong kiến tạo quốc gia.

Ông Phạm Phú Hiển - Chủ tịch Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Tam Kỳ cho biết, cộng đồng khởi nghiệp mong Chính phủ chọn Ngày khởi nghiệp quốc gia để tạo luồng sinh khí và nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê khởi nghiệp trong xã hội.

TS.Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia khẳng định: “Điểm nhấn có tính lịch sử của Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 là đúc kết tinh thần, giá trị để đề xuất Ngày khởi nghiệp quốc gia.

Cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam xin cảm ơn và tự thấy trách nhiệm của mình trong việc tập hợp tiếng nói của nhân dân, của cộng đồng chọn một ngày thật nhiều ý nghĩa, tạo sự thay đổi căn bản, đổi mới tư duy để tham mưu Chính phủ quyết định.

Sẽ có nhiều phương án đưa ra, song chúng tôi đang nghiêng về chọn ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước sẽ mang nhiều ý nghĩa, như là một hoài bão, khát vọng phát triển đất nước”.

Bên lề khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ tư - TechFest Quảng Nam 2023, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định sau khi nghe gợi mở của các chuyên gia, các địa phương đã nói: “Bộ KH&CN rất cảm kích và đánh giá cao sáng kiến chọn Ngày khởi nghiệp quốc gia. Đây thực sự là việc làm rất ý nghĩa và có tính lịch sử. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành trong việc tham mưu Chính phủ về việc này”.

Từ mô hình khởi nghiệp sáng tạo mở đến tổ chức Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp quốc gia” đến tham mưu Chính phủ chọn Ngày khởi nghiệp quốc gia là hành trình sáng tạo, tư duy không ngừng đổi mới của Quảng Nam, hướng đến thực hiện mục tiêu quốc gia khởi nghiệp.

Lan tỏa phong trào khởi nghiệp ở phụ nữ

Trong Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023, các cấp hội liên hiệp phụ nữ toàn tỉnh tổ chức nhiều ngày hội phụ nữ khởi nghiệp cấp huyện.

Công tác đánh giá và công nhận ý tưởng, dự án khởi nghiệp và khen thưởng tác giả ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp tỉnh với số lượng tăng gần 200% so với năm 2022.

Tỉnh công nhận 43 ý tưởng, dự án cấp tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 6 cá nhân đạt giải cấp vùng, quốc gia (3 giải ba Chương trình phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia do VCCI và Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia tổ chức năm 2022 tại Hà Nội; 1 giải nhất Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên do Bộ KH-CN tổ chức tại Khánh Hòa năm 2022; 1 giải nhì và 1 giải khuyến khích Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa khu vực miền Trung năm 2023 do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Phú Yên).