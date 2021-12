Nông Sơn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nông Sơn đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa hỗ trợ chống dịch, vừa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tìm hướng đi mới khởi nghiệp.

Các cấp hội LHPN huyện Nông Sơn nỗ lực đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp. Ảnh: T.PHƯƠNG

Nhiều mô hình khởi nghiệp

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Quế Trung vừa phối hợp tổ chức ra mắt Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh mứt vỏ bưởi Đại Bình. Tổ hợp tác hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, gộp các hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thành tập thể chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm mứt vỏ bưởi đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tổ hợp tác có 6 thành viên, do bà Thái Thị Xíu làm tổ trưởng với nguồn vốn ban đầu 50 triệu đồng. Hiện Nông Sơn có khoảng 50ha trồng cây bưởi trụ lông Đại Bình, tập trung nhiều nhất ở làng Đại Bình, xã Quế Trung (28ha).

Việc ra mắt tổ hợp tác chuyên sản xuất, kinh doanh mứt vỏ bưởi Đại Bình góp phần nhân lên giá trị kinh tế từ cây bưởi trụ, tạo thêm mặt hàng đặc trưng của địa phương, đáp ứng nhu cầu mua làm quà của khách du lịch khi đến tham quan Đại Bình. Đồng thời, tạo điều kiện để các thành viên trong tổ cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Chị Trần Thị Hương Thảo - hội viên phụ nữ xã Quế Trung chia sẻ: “Mứt vỏ bưởi được chúng tôi tạo ra từ việc chế biến vỏ trái bưởi trụ, tạo nên món ăn đậm đà hương vị, hấp dẫn, giàu dinh dưỡng.

Từ khi thành lập tới nay, những chị em trong tổ hợp tác của chúng tôi được tạo điều kiện tham dự các hội chợ trong và ngoài huyện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhiều chị em khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm. Mứt vỏ bưởi đang được nâng chất lượng, đưa đi dự thi chương trình OCOP của tỉnh”.

Năm 2018, khi tiếp cận Đề án 939 (Đề án khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ), chị Lê Thị Lợi - Tổ trưởng Tổ phụ nữ thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc nảy sinh ý định làm một sản phẩm gì đó để phục vụ nhu cầu ăn uống cho trẻ em.

Qua tìm hiểu, chị nhận thấy vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm rất quan trọng đối với sức khỏe của mọi người trong đó có phụ nữ và trẻ em. Nhận thấy các loại đồ ăn vặt tại các quán gần trường học lại không an toàn đối với sức khỏe của trẻ, chị quyết định chọn sản phẩm bánh tai heo, bắp rang bơ, kẹo dứa từ nguyên liệu rau củ quả sạch có sẵn tại địa phương như bắp, khoai môn, dứa… để tạo sản phẩm ăn vặt an toàn cho trẻ.

“Lúc đầu, tôi chỉ làm thử để ăn trong gia đình và tặng cho trẻ em tại địa phương vào dịp trung thu. Càng làm bánh tôi lại càng có thêm kinh nghiệm và ngày càng làm ngon hơn, đẹp mắt hơn. Mỗi lần làm bánh tôi thấy vui với sản phẩm mình làm ra nên thường đăng lên mạng xã hội facebook, zalo. Từ đó, mọi người quan tâm để ý và mua dùng thử thấy ưa chuộng và đảm bảo chất lượng nên đặt mua thêm với số lượng nhiều hơn” - chị Lợi tâm sự.

Hiện, sản phẩm của chị đã có mặt ở các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện, đem lại thu nhập 3 - 5 triệu đồng/tháng. Sản phẩm bánh tai heo, bắp rang bơ, kẹo dứa… từ nguyên liệu rau củ sẵn có của chị Lợi được trưng bày tại “Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN huyện Nông Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho các cấp hội phụ nữ hỗ trợ hội viên đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp.

Đến nay, nhiều phụ nữ có ý tưởng được giúp đỡ khởi nghiệp thành công. Trong đó, “Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2021” do Hội LHPN huyện tổ chức hằng năm thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ chủ cơ sở sản xuất có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tham gia.

Đây là sự kiện giúp cho phụ nữ khởi nghiệp có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, tìm kiếm thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, đẩy mạnh công tác hỗ trợ, hợp tác, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Bà Phan Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội LHPN huyện Nông Sơn chia sẻ, những hoạt động hỗ trợ của các cấp hội đã khơi dậy đam mê, khát vọng khởi nghiệp của chị em phụ nữ. Các cấp hội là cầu nối để hành trình phụ nữ khởi nghiệp đạt kết quả tốt hơn, hướng đến thị trường rộng hơn, qua đó định hướng cho chị em những lĩnh vực khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh mà huyện có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu thị trường để tập trung phát triển.

Nhìn chung, sản phẩm từ phong trào khởi nghiệp của phụ nữ rất phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021 là năm thứ 2 Hội LHPN huyện tổ chức “Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, qua đó tạo điều kiện, hỗ trợ phụ nữ xây dựng các chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ tìm kiếm đầu ra, thị trường cho sản phẩm, khơi dậy đam mê, khát vọng khởi nghiệp của phụ nữ.