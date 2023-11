Quảng Nam được vinh danh tại Techfest Whise năm 2023

(QNO) - Sáng nay 24/11, trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - Techfest Whise 2023, tỉnh Quảng Nam được vinh danh vì có đóng góp nổi bật cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia thời gian qua.

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH-CN - Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đại diện Quảng Nam nhận cup vinh danh. Ảnh: PHAN VINH

Chương trình được tổ chức bởi Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam (SVF), Văn phòng Đề án 844, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC).

Không gian chương trình Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Whise 2023. Ảnh: PHAN VINH

Năm 2023, Quảng Nam tổ chức thành công Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Quảng Nam 2023 và các Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện, góp phần khơi dậy tinh thần, truyền lửa khởi nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Với thành tích này, Quảng Nam cùng 20 địa phương khác được Bộ KH-CN vinh danh tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia Techfest - Whise 2023.

[VIDEO] - Đại diện Quảng Nam nhận cup vinh danh từ Bộ KH-CN:

Your browser does not support the video tag.

Ngoài ra, thời gian qua, Quảng Nam là địa phương đạt được nhiều giải thưởng về các dự án khởi nghiệp cấp vùng và quốc gia. Trong đó, có 2 giải Ba tại chương trình phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia do Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tổ chức năm 2022 tại Hà Nội; 1 giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên do Bộ KH-CN tổ chức tại Khánh Hòa năm 2022; 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa khu vực miền Trung năm 2023 do Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Phú Yên.

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam - Techfest 2023 diễn ra thành công. Ảnh: PHAN VINH

Ngoài ra, năm 2023 Quảng Nam cũng tổ chức, đồng tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo khởi nghiệp cấp quốc gia như Diễn đàn cấp cao Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 2 – Quảng Nam 2023; Diễn đàn quốc gia về khởi nghiệp mở “Chuyển đổi số du lịch Hội An”; Diễn đàn quốc gia khởi nghiệp mùa đông; Diễn đàn quốc gia “Kết nối - hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp Quảng Nam thực hiện chuyển đổi số”, Diễn đàn Khởi nghiệp quốc gia về công nghiệp du lịch 2023...