Sản phẩm khởi nghiệp mong chờ kết nối

(QNO) - Sự kiện “Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh” sắp diễn ra được nhiều dự án, cá nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh mong chờ. Bởi trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm để kích cung cầu ở một thị trường lớn nhất nước là cơ hội thuận lợi.

Các dự án khởi nghiệp mong muốn tham gia sự kiện.

Quảng bá sản phẩm đặc trưng

Những ngày này, không khí tại Công ty TNHH Triết Minh (Tam Kỳ) tất bật hơn hẳn. Từng bộ phận đều có những công việc riêng để chuẩn bị sản phẩm, kịch bản bán hàng, tài liệu marketing tham dự sự kiện “Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh" diễn ra từ ngày từ ngày 2-4/6 tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11, TP.Hồ Chí Minh).

Theo chị Lê Thị Bích Luyện - Giám đốc Công ty TNHH Triết Minh, đơn vị tham gia sự kiện lần này với 2 vai trò. Vừa là chủ thể trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, vừa tham dự tọa đàm “Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam”. Triết Minh mang đến 27 sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm đạt OCOP 3 sao như trà nấm lim xanh, trà sâm Ngọc Linh...

“Ban giám đốc của Công ty TNHH Triết Minh mong muốn lan tỏa giá trị và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh đến với cộng đồng người Quảng ở phía Nam và đặc biệt là tiếp cận với thị trường TP.Hồ Chí Minh. Sự kiện lần này cũng là cầu nối để đưa sản phẩm dược liệu đặc trưng của địa phương đến với thị trường rộng lớn" - chị Luyện nói.

Công ty TNHH Triết Minh tham gia sự kiện với 27 sản phẩm khởi nghiệp, OCOP

Sự kiện “Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh” còn có sự tham gia của hơn 300 các sản khởi nghiệp, OCOP sẽ được quảng bá, trưng bày tại ngày hội. Trong đó, có những dự án khởi nghiệp khá đặc sắc như thương hiệu gạo lứt rẫy Bh.nong, nhàu Best One, bánh dừa Bảo Linh, hoa Mẫn Vy. Ngoài ra còn có những sản phẩm mang thương hiệu Quảng như: đèn lồng Hội An, ươm tơ, gốm, quế, trầm hương, sâm Ngọc Linh, mỳ Quảng... Tất cả sẽ được trưng bày tại khu vực gồm 60 gian hàng.

Đặc biệt, các chủ thể tham dự sự kiện được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại ngày hội và tham dự các hoạt động kết nối giao thương giữa chủ thể OCOP, dự án khởi nghiệp với doanh nghiệp xuất khẩu tại TP.Hồ Chí Minh.

Cầu nối giao thương khởi nghiệp

Theo ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH-CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, đây là lần thứ ba, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các dự án - sản phẩm khởi nghiệp, OCOP tiêu biểu trong tỉnh được trưng bày, quảng bá, giới thiệu trong một sự kiện lớn do tỉnh tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh. Ngày hội là sự kiện văn hóa không chỉ dành riêng cho những người con Quảng Nam sống xa quê, mà còn dành cho người dân TP.HCM và cả nước yêu nét đẹp văn hóa xứ Quảng.

Những năm qua, ở vai trò cầu nối, Ban điều hành hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh thường xuyên thông tin, giữ liên lạc với Hội đồng hương Quảng Nam phía Nam về tình hình phát triển thực tế của các dự án, sản phẩm khởi nghiệp tại địa phương để kịp thời có sự kết nối, thúc đẩy thương mại đối với thị trường lớn phía nam. Sự kiện lần này, đơn vị đã tổ chức, hỗ trợ, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể có sản phẩm OCOP, khởi nghiệp của địa phương đăng ký tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường xem mẫu mã sản phẩm OCOP tại một hội chợ

Sự kiện được tổ chức nhằm tạo sự gắn kết trong cộng đồng bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp và mời gọi các nhà đầu tư, kết nối giữa tỉnh nhà và bà con đồng hương Quảng Nam.

“Kỳ vọng lớn nhất của Quảng Nam là sáng tạo, nâng tầm thương mại sản phẩm địa phương một cách mạnh mẽ để có thể hướng đến tiêu thụ cả nước và xuất khẩu. TP.Hồ Chí Minh là thị trường năng động, là cửa ngõ giao thương nên sẽ là cơ hội cho phát triển sản phẩm Quảng Nam.

Tuy nhiên, đây cũng là thị trường khó tính, mức độ sàng lọc cao, nên các sản phẩm tham gia sự kiện lần này phải có sự đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, chỉn chu về hình ảnh và đặc biệt, các chủ thể tham dự sẵn sàng mang "đứa con" của mình vươn ra "biển lớn" - ông Sinh chia sẻ.

[VIDEO] - Công ty TNHH Triết Minh tất bật chuẩn bị cho sự kiện: