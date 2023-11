Tam Kỳ đào tạo kỹ năng Marketing online cho doanh nghiệp

(QNO) - Ngày 10/11, Hội Khởi nghiệp sáng tạo (KNST) TP.Tam Kỳ tổ chức khoá đào tạo "Inhouse Marketing" dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.Tam Kỳ và các địa phương lân cận. Chương trình thu hút hơn 60 học viên học trực tiếp và gần 300 người theo dõi qua sóng livestream trên Fanpage của đơn vị.

Diễn giả được mời đào tạo lần này là Thạc sĩ Thái Thu - Giảng viên Đại học Phú Xuân, chuyên ngành Digital Marketing và Quản trị thương hiệu, Top 100 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc năm 2021.

Khoá đào tạo “Inhouse Marketing” thu hút hơn 60 học viên. Ảnh: PHAN VINH

Đào tạo "thực chiến"

Diễn giả Thái Thu tập trung phân tích tầm quan trọng của Marketing online trong xu hướng bán hàng hiện tại. Những kỹ năng "Marketing 0 đồng" rất phù hợp với doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại hiệu quả cao trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển sản phẩm.

"Đa số các chủ thể khởi nghiệp chưa nắm vững kiến thức về Marketing hay nói nhiều về sản phẩm của mình mà không quan tâm đến việc khách hàng có nhu cầu gì. Đây là sai lầm rất lớn của nhiều người khiến cho sản phẩm dù rất có tiềm năng nhưng vẫn không tiếp cận được khách hàng. Vì vậy, khi có ý tưởng hình thành sản phẩm, chủ doanh nghiệp phải biết được chân dung khách hàng của mình là ai, để tập trung khai thác cho chính xác, tránh lan man" - diễn giả Thái Thu chia sẻ.

Một nội dung nâng cao kỹ năng làm việc nhóm. Ảnh: PHAN VINH

Khoá đào tạo tập trung hướng dẫn cho học viên kỹ năng khai thác điểm mạnh của sản phẩm - dịch vụ, để có cách thức đặt tên, thiết kế bao bì sản phẩm phù hợp. Sau đó, cần xác định chân dung khách hàng tiềm năng mà sản phẩm - dịch vụ hướng đến. Trong chân dung khách hàng, lưu ý độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, nhóm tính cách và thói quen tiêu dùng...

Từ việc xây dựng nội dung bài viết quảng cáo đến phong cách hình ảnh, video cũng ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp cận khách hàng của chiến dịch quảng cáo.

Đào tạo theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” để học viên nắm rõ cách thức thực hiện chiến dịch Marketing. Ảnh: PHAN VINH

Diễn giả Thái Thu nêu ví dụ: khách hàng bán thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa nhóm bệnh liên quan đến xương khớp, thì chân dung khách hàng là người lớn tuổi, nên nội dung content phải có ngôn ngữ chỉn chu, hình ảnh và video ngoài bắt mắt cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin cho họ. Và kênh Marketing là các chương trình truyền hình, youtube, chương trình phim truyện, cải lương, văn hoá...

[VIDEO] - Chia sẻ của anh Phan Thành Nhơn, học viên của khoá đào tạo:

Ngoài được cung cấp kiến thức về Marketing online, học viên tham gia khoá đào tạo còn được "thực chiến" kỹ năng chụp ảnh, quay video sản phẩm đáp ứng xu hướng quảng cáo đa nền tảng hiện nay. Diễn giả cũng trực tiếp hướng dẫn học viên từng bước đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử sao cho chuẩn và dễ tiếp cận khách hàng bằng những thủ thuật cơ bản.

Hỗ trợ tăng doanh thu dịp cuối năm

Khoá đào tạo "Inhouse Marketing" nằm trong chuỗi chương trình đào tạo dịp cuối năm của Hội KNST TP.Tam Kỳ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khủng hoảng kinh tế hiện nay. Chương trình được kỳ vọng cung cấp những kỹ năng cần thiết để các doanh nghiệp tự xây dựng những chiến dịch bán hàng, đẩy doanh thu dịp mua sắm cuối năm.

Nhiều học viên rất thích thú với khoá đào tạo. Ảnh: PHAN VINH

Bà Trịnh Thị Kim Oanh - Trưởng ban Đào tạo (Hội KNST TP.Tam Kỳ) cho biết: "Chuyên đề Marketing online, đặc biệt là những kỹ năng cụ thể như chụp ảnh, quay video giới thiệu sản phẩm hay viết content là các nội dung mà phần lớn các doanh nghiệp khởi nghiệp quan tâm. Nhiều doanh nghiệp có sản phẩm tiềm năng nhưng chưa biết cách quảng bá thì khoá học này cơ bản giải quyết được vấn đề đó".

Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Gia Phú của anh Phan Thành Nhơn kinh doanh mảng sản phẩm nội thất là ban ghế, giường... với kích thước lớn khó giao dịch trực tuyến nhưng anh vẫn tham gia khoá đào tạo này.

Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ tặng hoa cho diễn giả Thái Thu. Ảnh: PHAN VINH

Anh Nhơn chia sẻ: "Xu hướng kinh doanh online là tất yếu, có thể với những sản phẩm có khổ lớn thì khó vận chuyển nhưng nếu biết cách làm Marketing như diễn giả Thái Thu chia sẻ thì vẫn mang về doanh thu từ mảng này. Bởi ngoài việc quảng cáo ra đơn trên sàn thương mại điện tử thì chúng tôi vẫn có thể bán những sản phẩm mồi nhỏ như chăn ga, gối nệm... để tạo thương hiệu. Tôi nghĩ khoá học này sẽ hữu ích với nhiều người".

Theo ông Phạm Phú Hiển - Chủ tịch Hội KNST TP.Tam Kỳ, từ khi thành lập đến nay, đào tạo những kiến thức, kỹ năng liên quan đến khởi nghiệp cho học viên là nhiệm vụ mà đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt. Hội KNST TP.Tam Kỳ đã thực hiện thành công nhiều chương trình đào tạo online về những kỹ năng viết content, thiết kế hình ảnh, quản trị nhân sự, quản trị dòng tiền...

[VIDEO] - Ban tổ chức chia sẻ về những định hướng của chương trình đào tạo:

"Khoá đào tạo trao đồi kỹ năng khởi nghiệp này dù diễn ra 1 ngày nhưng mang tính thực chiến cao, nhiều doanh nghiệp được "cầm tay chỉ việc" nên rất hiệu quả. Sắp tới, chúng tôi sẽ đầu tư nhiều hơn vào các khoá đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị, chiến lược và tiếp cận thị trường, góp phần đưa các doanh nghiệp khởi nghiệp đi đúng hướng, tránh rủi ro trong kinh doanh" - ông Hiển nói.