Thanh niên khởi nghiệp trên đất quê

(QNO) - Sau 4 năm dày công chăm sóc, vườn cây trái và trại nuôi chồn hương của anh đã mang lại thành quả đầu tiên đáng mừng. Đây là tâm huyết của anh Huỳnh Châu (SN 1993, xã Trà Đông, Bắc Trà My) khi quyết định chọn hướng phát triển kinh tế tại quê nhà sau nhiều năm bôn ba với công việc bấp bênh.

Anh Châu trước đây làm nghề xây dựng, thường xuyên phải đi xa, công việc lúc có lúc không, trong anh luôn trăn trở phải tìm cho được hướng đi lâu dài để ổn định cuộc sống. Nghĩ đến mảnh vườn gần 1ha của cha dù đã trồng cây nhưng không hiệu quả, Châu quyết làm mới lại khu vườn.



Anh quyết định dừng việc xây dựng, bỏ thời gian tìm hiểu loại cây trồng phù hợp với đất đai địa phương. “Tôi thấy tại Tiên Phước cây thanh trà phát triển rất tốt, lại cho hiệu quả cao. Tôi nnghĩ đất đai, khí hậu tại Trà Đông cũng không khác nhiều so với Tiên Phước nên mạnh dạn tìm hiểu về đặc tính, kỹ thuật chăm sóc loài cây này và hình thành khu vườn” - Châu kể lại.

Thời gian đầu, chưa hiểu hết được đặc tính của cây và quy trình chăm sóc nên có cây chết hoặc còi cọc. Có lúc anh băn khoăn về cách làm của mình, song nhờ gia đình, bạn bè động viên, anh quyết tâm không bỏ cuộc. Vườn cây bắt đâu phát triển, cây thanh trà lên xanh và có dấu hiệu cho trái...

Sau hơn 4 năm chăm bẵm, Châu vui mừng khi thấy thanh trà đã cho quả mùa đầu tiên. “Nhìn thanh trà cho quả, tôi mừng lắm vì thành quả sau 4 năm cố gắng chờ đợi cũng có kết quả, đồng thời cũng khẳng định lựa chọn phát triển kinh tế vườn của mình là đúng. Kỳ vọng rằng, cây sẽ cho quả ngon ngọt như ở vùng Tiên Phước, giá thành cao sẽ là động lực để mình phát triển tiếp khu vườn này” - Châu nói.

Hiện tại vườn có 80 cây thanh trà, 70 cây cam. Năm 2022, Huỳnh Châu trồng thêm gần 100 cây măng cụt, 40 cây lòn bon thái xen canh vào vườn thanh trà đang phát triển. Anh còn đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động để chủ động nguồn nước cho vườn cây của mình. Huỳnh Châu đang tiếp tục tinh toán xây dựng mô hình kinh tế vườn dài hơi cho tương lai.

Cùng với trồng cây ăn trái, Huỳnh Châu còn phát triển trại nuôi chồn hương. Tuy vậy, những ngày đầu Châu cũng gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, chồn bệnh chết do không được phát hiện và điều trị kịp thời. “Số vốn ban đầu mua giống chồn hương tương đối lớn một cặp chồn hương giá 8 triệu đồng, nên mình tổn thất số tiền không nhỏ” - Châu kể lại.

Không bỏ cuộc, Châu tìm tòi trên mạng và học hỏi từ những người nuôi trước. Dần dà anh hiểu được tập tính, đặc điểm sinh trưởng của chồn hương... Để phát triển mô hình này, anh đầu tư hơn 250 triệu đồng để xây dựng chuồng trại kiên cố rộng khoảng 200m2.

Đến nay, trại chồn hương của Châu có khoảng 40 con, mỗi năm xuất bán khoảng 20 con, số còn lại được nhân giống để mở rộng đàn. Hiện giá thành chồn hương giống khoảng 3 triệu đồng/con đực, 5 triệu đồng/con cái, khoảng 2 triệu đồng/kg thịt.

Để có nguồn kinh phí phát triển mô hình kinh tế đang gầy dựng của mình, Châu còn mở thêm mô hình kinh doanh gas, cung cấp cho bà con địa phương 3 xã Trà Đông, Trà Nú, Trà Kót.

Chị Nguyễn Thị Thu Thúy - Phó Bí thư Đoàn xã Trà Đông chia sẻ, anh Châu là một thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của địa phương, sự kiên trì, nỗ lực vượt khó và quyết tâm của Châu tấm gương sáng cho thanh niên địa phương học tập.