(QNO) - Ngày 24/11, Bộ KH-CN cùng UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest - Whise 2023. Quảng Nam có 7 dự án khởi nghiệp tiêu biểu tham dự triển lãm này.

Lãnh đạo Bộ KH-CN cùng UBND TP.Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: PHAN VINH

Sự kiện với sự tham gia của hơn 500 khách mời là chủ thể các dự án khởi nghiệp trên toàn quốc và thế giới, ở tất cả các lĩnh vực từ khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng dân dụng, dược liệu, thực phẩm chức năng, ô tô, xe máy...

Các đồng chí lãnh đạo thăm một số dự án được triển lãm. Ảnh: PHAN VINH

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay, qua sự kiện lần này, TP.Hồ Chí Minh mong muốn các doanh nghiệp, các startup mạnh dạn chọn địa phương để đầu tư, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề đang đặt ra ở thành phố, ở Việt Nam và khu vực nhằm thúc đẩy phát triển đô thị văn minh, phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân từ đó đóng góp tích cực vào quá trình phát triển bền vững của Việt Nam nói chung.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi (giữa) cam kết sẽ dành những hỗ trợ tối ưu cho các dự án khởi nghiệp đầu tư trên địa bàn thành phố. Ảnh: PHAN VINH

[VIDEO] - Đại diện dự án khởi nghiệp Quảng Nam chia sẻ:

Tại khu vực triển lãm, Quảng Nam có 7 dự án khởi nghiệp tiêu biểu gồm: Xi măng chống thấm VIPRI, Tinh dầu quế Trà My, Hạt nêm rau củ Long Hoa, Lộc Nhiên Natural, Gạo lứt Bhnong, Ngũ cốc Duy Mỹ và dự án xử lý nước thải thủy sản bằng vi tảo.

Giới thiệu sản phẩm xi măng chống thấm VIPRI. Ảnh: PHAN VINH

Chủ dự án tinh dầu quế Trà My Minh Phúc giới thiệu sản phẩm tới khách tham quan. Ảnh: PHAN VINH

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê - Nhà sáng lập dự án Tinh dầu quế Trà My Minh Phúc chia sẻ: "Đối với Techfest - Whise 2023 lần này, tôi thấy các bạn thuyết minh bằng ngoại ngữ với người nước ngoài một cách tự tin mà mình nhìn lại cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để có cơ hội phát triển thị trường".

Sự kiện thu hút hơn 500 khách mời trên toàn quốc và quốc tế tham gia. Ảnh: PHAN VINH

Được biết, chương trình Triễn lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra từ 24 - 26/11 nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest - Whise 2023. Sự kiện có sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới đang có mong muốn tìm kiếm những dự án khởi nghiệp phù hợp để đầu tư phát triển.

[VIDEO] - Trình diễn dự án xi măng chống thấm VIPRI: