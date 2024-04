An ninh trật tự Khởi tố nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tây Giang, Nam Giang và Bắc Trà My về tội “nhận hối lộ” (QNO) - Nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tây Giang, Nam Giang và Bắc Trà My bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Công an tống đạt các quyết định với các bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Trưởng phòng GD-ĐT các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My. Các bị can này bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Phòng GD-ĐT các huyện này.

Các bị can bị bắt gồm: Lê Kim Vân - nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tây Giang; Nguyễn Tấn Lộc - Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Giang, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Giang và Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bắc Trà My, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My, bị khởi tố về tội "nhận hối lộ".

Trước đó, tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Quốc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông Trí Phát; Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Tin học viễn thông Việt Com về tội “đưa hối lộ” và Nguyễn Đức Thuận - nguyên kế toán Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang về tội “nhận hối lộ”.

Theo điều tra, từ năm 2019 - 2020, Phòng GD-ĐT các huyện Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My được giao làm chủ đầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Lê Kim Vân, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thanh Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận tiền của bị can Nguyễn Văn Quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho Quốc trúng các gói thầu nêu trên.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.