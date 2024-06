An ninh trật tự Khởi tố, tạm giam 1 người nước ngoài điều khiển xe máy gây tai nạn làm chết người (QNO) - Ngày 7/6, đại diện Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chong Fu Kit, SN 1993), quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.





Cơ quan CSĐT thi hành các quyết định đối với Chong Fu Kit.

Theo điều tra, Chong Fu Kit cùng 3 người bạn người nước ngoài trong đó có bà Cruz Wing Sze (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) đến Việt Nam để du lịch. Ông Chong Fu Kit có thuê xe máy của một người tại TP.Đà Nẵng để đi lại.

Khoảng 22 giờ 48 phút ngày 8/5, ông Chong Fu Kit điều khiển xe máy chở bà Cruz Wing Sze theo hướng Đà Nẵng - Hội An, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi đến đường Lạc Long Quân (khối An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An) thì va vào dải phân cách cố định gây tai nạn.

Bà Cruz Wing Sze bị thương nặng, được người dân dìu vào lề đường, sau đó tử vong tại hiện trường.

Ông Chong Fu Kit bị thương, được đưa vào bệnh viện tại TP.Hội An sơ cứu.

Kiểm nồng độ cồn trong máu của Chong Fu Kit (lúc 23 giờ 51 phút) là 220mg/dl. Ông Chong Fu Kit sau đó được chuyển đến một bệnh viện tại TP.Đà Nẵng để điều trị và đã được xuất viện.