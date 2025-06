Khu thương mại tự do trước vận hội mới

“

Phương án tối ưu là đặt khu thương mại tự do tập trung vào lĩnh vực dịch vụ tài chính - công nghệ cao tại TP.Đà Nẵng (khu vực lấn biển với quy mô phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường hoặc trên khu đất các dự án đang bỏ hoang gần cảng Liên Chiểu). Đặt khu thương mại tự do cho lĩnh vực sản xuất – logistics tại Chu Lai, làm vệ tinh công nghiệp và hậu cần cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Mô hình kết hợp này sẽ giúp tách biệt không gian chức năng dịch vụ và sản xuất; phân bố lại dân cư và lao động. Đồng thời giúp tối ưu hóa lợi thế địa lý và thương hiệu của từng vùng; giảm tải cho đô thị Đà Nẵng cũ vốn có dư địa hạn hẹp và hạ tầng đang quá tải”.



KTS. Hoàng Văn Sừ