Kiểm soát để hàng hóa không tăng giá đột biến

Hàng hóa không tăng giá

Sức mua của người tiêu dùng tăng lên khiến cho các hoạt động thương mại ở chợ Tam Kỳ khá khởi sắc. Chị Huỳnh Thị Đào - tiểu thương bán hàng giày dép, mũ cho biết, thông thường đến tháng 8, người dân sẽ mua giày, mũ cho con trẻ để chuẩn bị bước vào năm học mới. Năm nay, cuối tháng 7, các loại mũ, giày dép đã được bán khá chạy.

Ở chợ Thương mại Tam Kỳ, chị Trang Vân Thanh (khối phố An Mỹ, Tam Kỳ) mua nhiều hàng hóa tiêu dùng. Chị Thanh cho biết, giá thịt heo, hải sản, thịt bò, rau quả, đường, sữa, các loại gia vị, quần áo, hàng thời trang đều không tăng từ trước tháng 7 đến nay. Thịt ba chỉ có giá chừng 150 nghìn đồng/kg, thịt bò 250 nghìn đồng/kg, mực cơm 250 nghìn đồng/kg, tôm thẻ chân trắng loại 200 nghìn đồng/kg.

Nhìn chung hàng hóa tươi, chất lượng, rau quả đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiểu thương nỗ lực thu hút khách mua hàng chứ không tăng giá bán để người tiêu dùng ngó lơ.

Sở Công Thương cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 của Quảng Nam ước đạt gần 6.500 tỷ đồng (tăng 3,3% so với tháng trước, tăng 12,6% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 7 ước đạt gần 4.500 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động thương mại ước đạt 98.500 tỷ đồng (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu bán lẻ 7 tháng qua ước đạt 30.300 tỷ đồng (tăng 9,5% so với cùng kỳ).