Quốc phòng - An ninh Kiểm tra, phúc tra số liệu thống kê tại Công an tỉnh Quảng Nam (QNO) - Ngày 16/5, Đoàn kiểm tra, phúc tra số liệu Bộ Công an có buổi làm việc, triển khai công tác kiểm tra, phúc tra số liệu tại Công an tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin việc kiểm tra, phúc tra nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác thống kê, công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo thông tư của Bộ Công an về công tác thống kê trong Công an nhân dân, quyết định của Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công toàn trình, một phần. Đồng thời kiểm tra, đánh giá tính chính xác, khách quan, đầy đủ của số liệu Công an tỉnh đã báo cáo và số liệu dịch vụ công trực tuyến; bổ sung, chỉnh lý những số liệu thống kê còn thiếu, chưa chính xác vào hệ thống số liệu thống kê của bộ và của công an địa phương.

Qua kiểm tra, đoàn sẽ chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời khắc phục, xử lý.

Đoàn công tác sẽ làm việc trong hai ngày 16 và 17/5. Ảnh: T.D

Dự kiến trong 2 ngày 16 và 17/5, đoàn sẽ kiểm tra, phúc tra đối với 9 đơn vị nghiệp vụ và công an cấp huyện, cấp xã thuộc Công an Quảng Nam về nội dung công tác báo cáo, thống kê số liệu các chuyên đề: Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tội phạm về trật tự xã hội; các vụ cháy nổ; tai nạn giao thông; sai phạm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ chiến sĩ; tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, và các số liệu khác có liên quan.