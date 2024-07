Tài chính - Thị trường Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc tăng trưởng mạnh (QNO) - Ngày 24/7, ông Thiều Việt Dũng - Phó Trưởng ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp cho biết, từ ngày công bố khai trương (14/8/2021), kim ngạch xuất nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (Sê Kông, Lào) ngày càng tăng trưởng mạnh.

Xuất nhập khẩu tăng mạnh qua cửa khẩu

Theo thống kê, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt 73,392 triệu USD, tăng 32% so với năm 2021. Thuế XNK đạt hơn 68 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số lượng phương tiện qua cửa khẩu năm 2022 là 7.914 lượt (xuất cảnh 4.133 lượt, nhập cảnh 3.781 lượt), tăng 302% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2023, tổng kim ngạch XNK đạt 95,26 triệu USD (xuất khẩu đạt 26,29 triệu USD, nhập khẩu đạt 68,97 triệu USD), tăng gần 30% so với năm 2022. Thuế XNK đạt hơn 138,5 tỷ đồng, tăng 203 %. Tổng phương tiện qua cửa khẩu là 30.338 lượt (xuất cảnh 15.413 lượt, nhập cảnh 14.925 lượt), tăng 303 % so với năm 2022.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch XNK đạt 38,6 triệu USD. Thuế XNK đạt 65,38 tỷ đồng. Tổng lượng hàng hóa thông quan qua cửa khẩu đạt 633.672 tấn, tăng 810% so với cùng kỳ (xuất khẩu 19.371 tấn, tăng 4,8%; nhập khẩu 18.740 tấn, tăng 5,6%). Tạm nhập, tái xuất 99.284 tấn (tăng 100%). Nhiều nhất là lượng hàng quá cảnh tăng đột biến 1.524,2% (gần 497 nghìn tấn hàng). Tổng phương tiện qua cửa khẩu đạt 40.290 phương tiện, tăng 545% so với cùng kỳ. Tổng số lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đạt 83.949 lượt, tăng 169% so với cùng kỳ.

Theo ông Thiều Việt Dũng, để góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển theo Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ hai nước, triển khai thực hiện hiệu quả biên bản hợp tác giữa Quảng Nam và Sê Kông, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo xây dựng đề án tổ chức hội thảo quốc tế kết nối vùng trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc, tiềm năng và cơ hội phát triển. Dự kiến sự kiện quốc tế này sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 năm nay tại Quảng Nam.