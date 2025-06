Điểm đến Kinh nghiệm du lịch Hội An hè 2025: Ăn gì, chơi gì, ở đâu? Hướng dẫn du lịch Hội An hè 2025 với những trải nghiệm ẩm thực, vui chơi và lưu trú hấp dẫn.

Nằm nép mình bên bờ bắc hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An là một đô thị cổ xinh đẹp của Quảng Nam, cách Đà Nẵng khoảng 30km và cách Huế khoảng 122km. Hội An hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc, yên bình, nơi những dãy nhà cổ màu vàng nghệ in bóng trên dòng sông lấp lánh hoa đăng khi đêm xuống, và những món ăn thơm ngon, dân dã níu chân bao người.

Nên đi Hội An mùa nào đẹp nhất?

Ba tháng đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 3, là khoảng thời gian lý tưởng nhất để khám phá Hội An khi thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ và đôi khi chỉ lác đác vài cơn mưa nhỏ.



Từ tháng 4 đến tháng 6 là thời điểm cao điểm của mùa du lịch, khi phố cổ rực rỡ hơn bao giờ hết. Bước sang tháng 7, Hội An vẫn còn trong mùa khô, song từ tháng 8 đến tháng 9, khí hậu bắt đầu giao mùa, nắng dịu hơn, kèm theo những cơn mưa nhẹ và cái se lạnh len lỏi mỗi khi đêm về.



Ba tháng cuối năm là mùa mưa thực sự, khi những cơn mưa lớn xuất hiện thường xuyên hơn, đôi lúc gây ra lũ lụt. Dù vậy, không ít du khách vẫn tìm đến Hội An mùa này để cảm nhận một không gian trầm mặc, cổ kính rất riêng. Nếu đến Hội An vào thời điểm cuối năm, du khách từ phương Nam nên chuẩn bị trang phục phù hợp để giữ ấm, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cách di chuyển đến Hội An

Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways đều khai thác đường bay thẳng tới Đà Nẵng. Giá vé khứ hồi từ Hà Nội hoặc TP.HCM đến Đà Nẵng dao động khoảng 1,5 triệu đồng.

Nếu muốn có mức giá tốt và lựa chọn giờ bay thuận tiện, bạn nên đặt vé sớm, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.



Từ sân bay Đà Nẵng, bạn có thể dễ dàng di chuyển tới Hội An bằng nhiều cách. Xe khách trung chuyển, taxi, ô tô riêng hoặc xe bus đều là những lựa chọn phổ biến.

Với những ai thích tự do khám phá, thuê xe máy ngay tại Đà Nẵng với giá khoảng 150.000 đồng/ngày sẽ mang đến trải nghiệm thú vị trên cung đường ven biển tuyệt đẹp.



Nếu chọn đi xe bus, bạn có thể bắt tuyến số 01 Đà Nẵng - Hội An, hoạt động từ 5h30 đến 17h50 mỗi ngày với giá vé chỉ 20.000 đồng/lượt.

Trong trường hợp đi nhóm từ ba người trở lên, lựa chọn taxi hoặc xe trung chuyển riêng với giá từ 250.000 đồng/chuyến sẽ thuận tiện hơn, đặc biệt khi mang theo nhiều hành lý.



Khi đã ở Hội An, việc di chuyển rất dễ dàng. Bạn có thể thuê xe đạp với giá khoảng 30.000 đồng/ngày hoặc xe máy với giá 120.000 đồng/ngày ngay tại khách sạn hoặc homestay.

Với những phương tiện thân thiện này, bạn sẽ dễ dàng len lỏi vào từng ngõ ngách phố cổ, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của Hội An.

Ở đâu tại Hội An?

Các khách sạn và resort 4 đến 5 sao tại Hội An có mức giá dao động từ 2.500.000 đồng/đêm cho phòng đôi. Trong những năm gần đây, Hội An liên tục xuất hiện nhiều khu nghỉ dưỡng mới sở hữu vị trí đẹp, chủ yếu tập trung tại phường Cẩm Châu, ven biển An Bàng hoặc khu vực Cửa Đại, mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn nghỉ dưỡng cao cấp.



Bên cạnh đó, hệ thống homestay ở Hội An cũng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của đa dạng đối tượng du khách, từ những người đi du lịch một mình, theo nhóm bạn cho tới gia đình nhỏ. Các homestay không chỉ chú trọng về sự tiện nghi, sạch sẽ mà còn gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo, sân vườn xanh mát và không gian rộng thoáng. Mức giá lưu trú tại homestay rất dễ chịu, trung bình khoảng 200.000 đồng/đêm cho một người, và không có sự chênh lệch nhiều ngay cả trong mùa cao điểm.



Một số homestay được giới trẻ yêu thích và thường xuyên truyền tai nhau bởi không gian đẹp, dịch vụ thân thiện có thể kể đến như Maison de Tau, Under The Coconut Tree, An Bàng Beach Hideaway, Heron House, Le Bleu...

Chơi gì ở Hội An?

Phố cổ Hội An



Phố cổ Hội An luôn là linh hồn của mọi hành trình khám phá. Chỉ riêng khu phố cổ Hội An cũng đủ để bạn đi mỏi chân mà chưa khám phá hết. Từng con đường, góc phố phủ màu vàng nghệ, những mái nhà cổ kính đều trở thành điểm dừng chân lý tưởng để chụp ảnh và tìm hiểu văn hóa bản địa.



Tại đây, bạn được tham quan ba điểm di tích nổi bật như Chùa Cầu, các hội quán Phúc Kiến, Quảng Triệu, Hải Nam, Triều Châu hay các nhà cổ Tấn Ký, Phùng Hưng, Đức An, Quân Thắng. Vé cũng bao gồm quyền tham gia các hoạt động nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian và chợ đêm sôi động từ 19h trở đi.



Buổi tối, phố cổ càng thêm lung linh với những hoạt động nhộn nhịp trên sông Hoài. Bạn có thể thuê thuyền dạo sông với giá khoảng 200.000 đồng mỗi chuyến và thả hoa đăng lung linh chỉ 10.000 đồng một chiếc, cầu mong bình an, may mắn.



Ngoài ra, dạo bộ qua các cây cầu, ghé các quán bar, cà phê để nghe nhạc sống, hoặc thưởng thức những vở diễn nổi tiếng như Sương Sớm, À Ố Show, Teh Dar, Ký ức Hội An cũng là cách tuyệt vời để khép lại một ngày ở phố cổ.



Quán cà phê phố Hội



Đồ uống ở Hội An rất đa dạng, từ nước thảo mộc mát lạnh cho đến trà và cà phê thơm ngon. Mỗi quán cà phê, trà đạo trong phố cổ đều mang một nét riêng, từ không gian cổ kính trong những ngôi nhà trăm tuổi đến những quán tầng thượng lý tưởng để ngắm phố phường.



Nổi bật nhất có Faifo Café trên đường Trần Phú dành cho ai yêu thích góc nhìn toàn cảnh, Reaching Out Tea House cho những ai tìm kiếm sự yên tĩnh, hay Hoi An Roastery với hương vị cà phê thủ công đặc trưng.

Ngoài ra, nếu chịu khó khám phá các con ngõ nhỏ, bạn sẽ bắt gặp nhiều quán cà phê đậm chất Hội An pha lẫn hơi thở hiện đại.

Xa trung tâm hơn, khoảng 4–7 km, là những quán cà phê giữa đồng lúa như Roving Chillhouse, Xóm Chiêu, Lò Gạch Cũ, mang đến trải nghiệm gần gũi và thư thái hơn.



Bãi biển Hội An



Hội An không chỉ có phố cổ. Biển An Bàng, Cửa Đại và Hà My đều mang đến cho bạn bầu không khí mát lành với bãi cát trắng mịn, nước biển trong vắt. An Bàng nổi tiếng quốc tế bởi sự hoang sơ, yên tĩnh, còn Hà My và Cửa Đại lại được yêu thích bởi không gian thoáng rộng và dịch vụ tiện nghi.



Cù Lao Chàm



Nếu yêu biển đảo, đừng bỏ lỡ chuyến ghé thăm Cù Lao Chàm. Từ cảng Cửa Đại, chỉ mất 20 phút đi ca nô để đến hòn đảo xinh đẹp này. Bạn có thể lặn ngắm san hô, câu cá, đi bộ dưới đáy biển hoặc đơn giản là thư giãn giữa thiên nhiên trong lành.



Thăm các làng nghề truyền thống



Hội An còn níu chân du khách bằng những ngôi làng nghề bình dị. Tại làng rau Trà Quế, bạn có thể học cách trồng rau hữu cơ. Ở làng gốm Thanh Hà, bạn có cơ hội tự tay nặn ra những sản phẩm gốm xinh xắn. Làng mộc Kim Bồng và làng đúc đồng Phước Kiều cũng là nơi lưu giữ những tinh hoa nghề truyền thống suốt hàng trăm năm.



Rừng dừa Bảy Mẫu



Men theo dòng sông Hoài chừng 3km, rừng dừa nước Bảy Mẫu mở ra như một miền Tây thu nhỏ. Trải nghiệm ngồi thuyền thúng len lỏi giữa những rặng dừa xanh ngắt, xem biểu diễn múa thuyền và làm đồ thủ công bằng lá dừa sẽ mang lại cho bạn những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ.

Ăn gì ở Hội An?

Ẩm thực Hội An phong phú và bình dân đến khó tin. Bạn không thể bỏ qua cao lầu, mì Quảng, cơm gà Bà Buội, bánh mì Phượng, bánh mì Madam Khánh, bánh xèo Giếng Bá Lễ. Đặc biệt, nước thảo mộc Mót Hội An mát lạnh hay những ly chè ngọt dịu ven đường cũng làm dịu đi cái nắng hè xứ Quảng.

Gợi ý lịch trình du lịch Hội An

Ngày 1: Di chuyển đến Hội An, check-in phố cổ, thưởng thức đặc sản, đi thuyền trên sông Hoài về đêm.

Ngày 2: Khám phá làng nghề, dạo biển An Bàng hoặc Hà My, thưởng thức hải sản tươi ngon.

Ngày 3: Trải nghiệm cuộc sống trên đảo Cù Lao Chàm, lặn ngắm san hô.

Ngày 4: Thăm rừng dừa Bảy Mẫu, mua đặc sản làm quà, kết thúc hành trình.

Hội An mùa hè mang trong mình sự giao thoa của nắng vàng, gió mát, tiếng sóng biển và sắc màu phố cổ. Một hành trình khám phá Hội An không chỉ đơn thuần là một chuyến đi, mà còn là dịp để bạn chạm đến những ký ức đẹp đẽ, nơi từng góc phố, từng món ăn đều mang hương vị của thời gian.