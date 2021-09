345 tàu thuyền của ngư dân Duy Xuyên vào nơi neo đậu an toàn

(QNO) – Ông Trần Châu Giang – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, để chủ động ứng phó bão số 5, những ngày qua ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương của huyện liên tục thông báo cho bà con ngư dân về việc nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kiểm đếm phương tiện vào bờ và huy động lực lượng hỗ trợ neo đậu an toàn.

Theo thống kê, đến chiều nay 11.9, toàn bộ 345 tàu thuyền của ngư dân Duy Xuyên đã vào nơi tránh trú an toàn. Trong đó, tại khu vực âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa) có gần 200 tàu thuyền của ngư dân các xã Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải vào trú bão. Các phương tiện còn lại đã tìm nơi nêu đậu an toàn tại khu vực Cẩm An (Hội An) và các sông, lạch ở xã Duy Vinh.

Ngoài ra, tại khu vực âu thuyền Hồng Triều đang có khoảng 150 phương tiện đánh bắt cá của ngư dân Thăng Bình, Hội An neo đậu.

Trong khi đó, tại nhiều khu vực nuôi tôm ở vùng Đông Duy Xuyên, hôm nay 11.9 người dân huy động tối đa nhân lực khẩn trương thu hoạch 5ha tôm nuôi còn lại trong tổng số 137ha mặt nước nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.