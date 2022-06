6 tháng đầu năm, GRDP của Đà Nẵng tăng 7,23%

(QNO) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Đà Nẵng tăng 7,23%, xếp thứ 2 về tốc độ tăng trưởng GRDP trong 5 tỉnh thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sau Quảng Nam.

Ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: V.S

Sáng nay 29.6, Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, GRDP Đà Nẵng quý 2 tăng 12,37% so với cùng kỳ năm 2021; tăng 21,37% so với cùng kỳ năm 2020 và cao hơn mức tăng 1,96% của quý trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm, GRDP Đà Nẵng tăng 7,23% so cùng kỳ năm 2021, tăng 12,36% so cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, so cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa có dịch Covid-19, GRDP Đà Nẵng 6 tháng qua tăng 7,92%. Ngoài ra, quỹ đạo phục hồi kinh tế của thành phố đang bước vào giai đoạn bứt tốc mạnh.

Quỹ đạo phục hồi kinh tế của Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chuyến khảo sát một số nhà máy công nghệ cao tại Đà Nẵng. Ảnh: V.S

Ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, trong mức tăng 7,23%, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,02%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,37%, đóng góp 0,49 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 9,82%, đóng góp 6,5 điểm phần trăm và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,78%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm.

Quy mô nền kinh tế thành phố trong 6 tháng qua theo giá hiện hành đạt hơn 57.792 tỷ đồng, mở rộng hơn 5.077 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2021. Nếu so cùng kỳ năm 2019, quy mô nền kinh tế thành phố đã tăng gần 6.490 tỷ đồng, trong đó quy mô khu vực dịch vụ được mở rộng gần 6.098 tỷ đồng.

Khu vực dịch vụ của Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ. Ảnh: V.S

Đáng kể, cơ cấu nền kinh tế Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ so cùng kỳ năm 2021: lĩnh vực công nghiệp tiếp tục thu hẹp quy mô, tỷ trọng giảm từ 14,79% xuống còn 14,23%; khu vực dịch vụ tiếp tục được mở rộng nhờ sự phục hồi nhanh và bứt phá trong quý 2, đẩy tỷ trọng tăng từ 66,18% lên 67,44% trong quy mô GRDP Đà Nẵng.

Theo ông Trần Văn Vũ, với những kết quả trên, Đà Nẵng xếp thứ 28/63 tỉnh thành về tốc độ tăng trưởng GRDP, xếp thứ 4 trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương và xếp thứ 2 trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sau tỉnh Quảng Nam.