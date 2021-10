Bảo đảm hệ thống phao cảnh báo hàng hải cho tuyến cáp ngầm cấp điện Cù Lao Chàm

(QNO) - Đến nay, xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm (TP.Hội An) được dùng điện quốc gia liên tục qua đường dây cáp ngầm trung áp xuyên biển đã được 6 năm.

Qua thời gian, hệ thống phao cảnh báo hàng hải bảo vệ tuyến cáp điện ngầm này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn theo quy định tại Thông tư số 75/2015 của Bộ giao thông vận tải.

Được Công ty Điện lực Quảng Nam đầu tư, Điện lực Hội An đã khẩn trương triển khai công trình đại tu, sửa chữa hệ thống phao cảnh báo hàng hải tuyến cáp điện ngầm cấp điện đảo Cù Lao Chàm có 6 hạng mục với tổng giá trị hơn 320 triệu đồng.

Lắp đặt phao cảnh báo hàng hải bảo vệ tuyến cáp trung thế ngầm xuyên biển cấp điện đảo Cù lao Chàm. Ảnh: VIẾT HẢI

Hiện nay, đơn vị thi công là Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung bộ đã hoàn thành trên 95% khối lượng công việc đề ra và cam kết sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục cảnh báo hàng hải đưa vào sử dụng cuối tháng 10.2021.

Để đảm bảo công tác cấp điện an toàn, liên tục cho xã đảo Tân Hiệp nằm cách đất liền hơn 10 hải lý, cùng với chú trọng bảo vệ tuyến cáp ngầm trung áp xuyên biển, Điện lực Hội An thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật hạn chế thấp nhất sự cố do điều kiện địa bàn và khí hậu khắc nghiệt như: mưa giông, lốc; tình trạng nhiễm mặn, sương muối; động vật xâm hại công trình điện…

Đơn vị cũng chủ động phối hợp với địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ phát quang, bảo đảm an toàn hành lang tuyến đường điện trên đất liền. Thời gian qua, đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh bảo dưỡng trạm cắt, cuộn kháng điện, đầu tuyến cáp ngầm; bảo dưỡng sứ và kịp thời xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện; bọc silicon hóa các điểm tiếp xúc hở nhằm chống động vật xâm hại gây sự cố mất điện cấp điện cho xã đảo Tân Hiệp.

Đảm bảo cung cấp điện chất lượng, an toàn, liên tục cho xã đảo Tân Hiệp - Khu dự trữ sinh quyển thế giới nói riêng và thành phố Hội An - Di sản Văn hóa thế giới nói chung được Điện lực Hội An xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm góp phần cùng địa phương sẵn sàng khôi phục phát triển kinh tế du lịch khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19.