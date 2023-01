Bước chuyển mới của tỉnh lỵ Tam Kỳ

(PRX) - Năm 2022 tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình phát triển của TP.Tam Kỳ với nhiều thành quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Công nghiệp năm 2022 tiếp tục khởi sắc và có bước tăng trưởng cao.

Chuyển biến kết cấu hạ tầng

Thực hiện Nghị quyết 08 (4.5.2021) của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị loại I, năm 2022 Tam Kỳ đã hoàn chỉnh dự thảo đề án “Về cơ chế, chính sách xây dựng phát triển đô thị tỉnh lỵ trực thuộc tỉnh Quảng Nam” trình Sở Xây dựng.

Đồng thời tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại I. Trong đó, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai 24 dự án khớp nối hạ tầng đô thị và hoàn chỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án sẽ thực hiện từ năm 2023.

Các xã, phường cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai 66 dự án khớp nối hạ tầng tại địa phương trong năm 2022 và dự kiến triển khai 65 dự án với tổng mức đầu tư 103 tỷ đồng năm 2023 từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của thành phố. Nhờ đó, hạ tầng đô thị có những bước chuyển biến rõ rệt.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ tháng 3/2022.

Năm 2022, thành phố thực hiện đột phá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB), tái định cư để đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, hạ tầng đô thị, nhà ở đô thị, khu cụm công nghiệp.

Trong năm, tập trung quyết liệt giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong BT-GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, trong đó chú trọng đến các dự án trọng điểm như đường bao Nguyễn Hoàng, đường nối KDC số 6 đến KP mới Tân Thạnh, đường Bạch Đằng, đường N10 và KDC hai bên đường. Đối với các dự án khởi công mới năm 2022, có 36 dự án khởi công mới, đến nay đã hoàn tất các thủ tục đầu tư 33 dự án, trong đó 17 dự án đã triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công.

Những con số ấn tượng

Sau những tháng đầu năm 2022 bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn dần thích nghi, phục hồi và phát triển. Năm 2022, giá trị ngành thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh 2010) ước đạt 21.857 tỷ đồng, đạt gần 102% kế hoạch, tăng 14,6% so với năm 2021; trong đó, thương mại - dịch vụ kinh doanh ước đạt 15.139 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 19,6% so với năm 2021.

Duy trì thường xuyên giải thưởng Phan Châu Trinh.

Đáng chú ý, ngành công nghiệp tiếp tục khởi sắc và có bước tăng trưởng cao. Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có xu hướng tăng khối lượng, qui mô sản xuất, đóng góp lớn vào giá trị ngành công nghiệp trên địa bàn, giải quyết số lượng lớn nguồn lao động tại địa phương. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 8.758 tỷ đồng, đạt 100,2 % kế hoạch, tăng 16,7% so với năm 2021.

Theo UBND thành phố, với công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, sự nỗ lực của các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 đạt được những kết quả nhất định. Đa số các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết HĐND thành phố đề ra.

Những “cái nhất”

Được xem là một trong những nhiệm vụ đột phá của thành phố, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và kết quả mang lại khá tốt. Theo kết quả đánh giá và xếp hạng của UBND tỉnh về chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, Tam Kỳ tiếp tục xếp thứ nhất cả tỉnh - một vị trí quen thuộc trong nhiều năm trước. Năm qua, địa phương cũng tập trung cho công tác chuyển đổi số; duy trì triển khai thí điểm tiếp nhận 100% dịch vụ công trực tuyến 2 ngày/tuần; tổ chức tốt các hoạt động ngày hội Chuyển đổi số quốc gia và khai trương Trung tâm điều hành thông minh IOC.

Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa sưa 2022 để lại ấn tượng.

Tại Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX, Tam Kỳ tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi tham gia đủ 17 môn thi đấu và giành vị thứ nhất đoàn đoàn. Đây là lần thứ 5 liên tiếp cái tên Tam Kỳ được vinh danh ở ngôi cao nhất đại hội, thể hiện sự quan tâm đầu tư và cách làm hiệu quả của thành phố. Sau hai năm dịch bệnh Covid - 19, Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa 2022” cũng đã trở lại.

Lần này, cùng với mở rộng quy mô và nâng tầm công tác tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hơn, lễ hội còn ghi dấu ấn khi thu hút lượng du khách cao kỷ lục và thành công nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác như Ngày hội Văn hóa - Thể thao biển năm 2022, Tuần trải nghiệm Địa đạo Kỳ Anh - Bãi Sậy Sông Đầm, tạo hiệu ứng tích cực đối với sự phục hồi của ngành du lịch thành phố.