Cấp điện ở TP.Hội An: Cần khắc phục khó khăn

(QNO) - Công trình đường dây 110kV đang vận hành và đường dây 110kV đang xây dựng ở Hội An gặp nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Công trình đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An đã chậm tiến độ. Ảnh: VIỆT QUANG

Chậm tiến độ

Ở Hội An luôn tăng trưởng mạnh phụ tải điện do nhu cầu phát triển kinh tế nên nguy cơ quá tải tiềm tàng. Đây cũng là địa bàn thường xuyên chịu dông sét, bão lũ hằng năm.

Do lưới điện Hội An lâu nay chỉ vận hành từ duy nhất đường dây 110kV Điện Nam Điện Ngọc - Hội An nên để đảm bảo chất lượng cung cấp điện, tháng 5/2020 Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) khởi công dự án xây dựng mới đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An dài 30,7km với 48 vị trí cột điện đi qua địa phận Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An, trong đó đoạn qua Hội An dài 17km với 28 vị trí cột. Tổng vốn đầu tư hơn 225,9 tỷ đồng.

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, địa phương rất quan tâm công trình này bởi tính cấp thiết nhằm san tải và đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho người dân và doanh nghiệp.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu lưu ý về tình hình cháy bãi rác tại xã Cẩm Hà ảnh hưởng đường dây 110kV Điện Nam Điện Ngọc - Hội An. Ảnh: Q.VIỆT

Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung (thuộc EVNCPC) cho biết, công trình đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An đã chậm tiến độ và có nguy cơ kéo dài. Vấn đề này được nêu ra tại cuộc làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam với EVNCPC vào ngày 22/8 vừa qua.

Đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An đến nay vẫn còn 2,26km chưa kéo dây thuộc địa bàn phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà do một số hộ dân cản trở về hành lang tuyến, một số hộ không thống nhất với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và số hộ khác có đất ảnh hưởng móng trụ đường dây chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại cuộc làm việc ngày 22/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu lưu ý, các dự án lưới điện được EVNCPC đang triển khai trên địa bàn Quảng Nam là sự ưu tiên đầu tư theo yêu cầu của tỉnh nhằm bảo đảm cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Để giải quyết vướng mắc, ông Hồ Quang Bửu thống nhất với đề xuất đến ngày 10/9/2023, TP.Hội An và chủ đầu tư trình UBND tỉnh phương án triển khai thi công kéo dây dự án đường dây tại đoạn 2,26km còn lại trên cơ sở giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân hợp lý, hợp tình.

Lo mất an toàn

Trong chuyến kiểm tra xử lý chất thải rắn mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp nhận thông tin và lưu ý việc cháy bãi rác tại thôn Bàu Ốc (xã Cẩm Hà, TP.Hội An) ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành an toàn của đường dây 110kV Điện Nam Điện Ngọc - Hội An.

Hiện nay toàn bộ TP.Hội An và phần phía đông nam thị xã Điện Bàn được cấp điện lưới chỉ từ đường dây 110kV Điện Nam Điện Ngọc - Hội An, do đó cháy bãi rác tại xã Cẩm Hà có nguy cơ lớn gây gián đoạn cấp điện khu vực.

Cháy bãi rác tại xã Cẩm Hà ảnh hưởng đến vận hành đường dây 110kV Điện Nam Điện Ngọc - Hội An. Ảnh: Q.VIỆT

Theo Công an TP.Hội An, ngày 17/8/2023 bãi rác nói trên xảy ra cháy. Tại khoảng cột 36 đến 38 đường dây 110kV Điện Nam Điện Ngọc - Hội An, ghi nhận ngọn lửa bùng phát lớn ngay dưới chân cột tại vị trí cột 37 và hướng về vị trí cột 38 của đường dây, diện tích đám cháy khoảng 300m2, cột lửa cao 2 - 3m với khói bụi bao trùm cả khu vực.

Để đảm bảo an toàn cho đường dây 110kV, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kịp thời phối hợp Công ty Điện lực Quảng Nam và Công ty CP Công trình công cộng TP.Hội An xử lý đám cháy.

Bãi rác tại xã Cẩm Hà nhiều lần xảy ra cháy ảnh hưởng đến lưới điện. Ảnh: VIỆT QUANG

Trước đó từng xảy ra cháy bãi rác tại xã Cẩm Hà (ngày 4/9/2020) làm ảnh hưởng đến vận hành đường dây 110kV Điện Nam Điện Ngọc - Hội An.

Công ty Điện lực Quảng Nam đề nghị UBND TP.Hội An chỉ đạo Công ty CP Công trình công cộng TP.Hội An thực hiện giải pháp giảm thiểu độ cao bãi rác tại xã Cẩm Hà, thường xuyên tưới nước nhằm tránh nguy cơ gây cháy lặp lại và có kế hoạch di dời bãi rác để không ảnh hưởng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tại khoảng cột 36 đến 38 đường dây 110kV Điện Nam Điện Ngọc - Hội An.